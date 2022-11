El lado más romántico de Cristiano, al descubierto por primera vez: “Me quiero casar con Georgina”

No cabe duda de que la entrevista de Cristiano Ronaldo, concedida al periodista británico Piers Morgan en su programa Piers Morgan: Uncensored, y que está siendo emitida desde este mismo miércoles al jueves, está siendo uno de los temas más comentados de las últimas horas. Y no es para menos. Frente a las cámaras, el astro portugués ha logrado sincerarse al máximo sobre algunos de los temas más dolorosos de su vida más allá del fútbol, como por ejemplo, la pérdida de uno de los bebés que esperaba junto a Georgina durante el pasado mes de abril. Un durísimo varapalo del que aún no parece haberse recuperado, razón por la que no ha tenido reparo en hablar frente al comunicador sobre todo lo sucedido.

Uno de los primeros temas que ha afrontado no ha sido otro que la reciente pérdida de su hijo. Una sensación agridulce, sobre todo teniendo en cuenta que sí que había nacido totalmente sana la pequeña Bella Esmeralda: “Los niños comienzan a preguntar: ¿Dónde está el otro bebé?’. Tuve una conversación con Cristiano Junior ese día, porque tiene 12 años, sabe, entiende todo. Lloramos juntos en su habitación y le explicamos”, comenzaba desvelando, visiblemente emocionado para después desvelar que también había sido sincero con el resto de pequeños, aunque de una forma mucho más liviana: “Después de una semana dije: ‘Seamos francos y seamos honestos con los niños’, así que les dijimos que Ángel se fue al cielo. Los niños siempre entienden, a veces dicen: ‘Papi, esto lo hice por Ángel’, y señalan para él, para el cielo… A mí me gusta más porque es parte de sus vidas y yo no les voy a mentir. Fue un proceso difícil pero me vuelvo cada vez más padre, más amigo de ellos y ellos se vuelven más cercanos a su papá”, desvelaba, con la voz entrecortada y dejando entrever que es un asunto que todavía le duele especialmente.

Dado que ha sido una situación muy impactante en su vida que ha pasado de la mano de Georgina Rodríguez, esta se ha convertido, aún más si cabe, en uno de los pilares fundamentales de su vida. Estando a punto de cumplirse seis años de la primera vez en la que la entonces dependienta y el futbolista cruzaron miradas, cabe destacar que se han convertido en uno de los tándem más consolidados a nivel internacional, razón por la que el ex jugador del Real Madrid lo tiene claro: “Me quiero casar con Georgina. Está en los planes. Para su edad es muy madura y nos ayudamos mucho”, admitía, totalmente firme en sus convicciones y en la imagen que tiene de su pareja: “Ella sufrió de joven y mira la vida con otros ojos. Me escucha, me da estabilidad y me permitió no rendirme después de la muerte de nuestro hijo”, recalcaba, demostrando el amor que siente por la de Jaca, el cual le ha hecho hablar por primera vez de planes matrimoniales para asegurar que les depara un futuro prometedor juntos.