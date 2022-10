Que Cristiano Ronaldo vive un momento convulso no es novedad. El crack no está a gusto en el Manchester United y lleva meses forzando una salida. CR7 no se resigna a no estar entre los mejores y no jugar en la Champions League, motivo principal para querer abandonar a los ‘Red Evils’. En el periódico portugués Correio da Manhã hablan de un posible fichaje por el Chelsea en enero de 2023, pero de momento no hay nada seguro al 100%. Lo que sí parece una certeza es que a medio plazo, el futuro del futbolista y de su familia pasa por Lisboa, donde lleva construyéndose desde hace varios años su casa de ensueño. Las obras, hasta ahora lentas y con retraso, han dado un giro de 180º grados por expreso deseo de Ronaldo que ha ordenado que esté terminada cuanto antes.

Según ha podido saber Look en exclusiva, la casa que se está construyendo el exmadridista (todo un palacio futurista obra del arquitecto Vitor Vitorino), y que va a costar la friolera de 20 millones de euros, con los retrasos habituales de todas las obras, tenía fecha prevista para estar terminada a finales del 2023, principios de 2024. Sin embargo, Cristiano ha cambiado de planes y ha exigido que su retiro dorado esté terminado como tarde en el mes de junio de 2023. Según las mismas fuentes, detrás de este deseo estaría la intención de terminar su carrera deportiva en el Sporting de Lisboa y trasladarse a vivir allí junto a Georgina y a sus hijos una vez termine la presente época, 2022-2023.



Colegio exclusivo y solo apto para los más ricos

A finales de septiembre, Cristiano viajó hasta Portugal para concentrarse con la Selección Portuguesa de Fútbol. A él se le juntó Georgina Rodríguez. Juntos estuvieron in situ viendo cómo evolucionan las obras de su futuro hogar. La casa estará inserida en un terreno con una extensión de 10 mil metros cuadrados y la casa constará en total de unos 3 mil metros y contará con todo lujo de detalles. Sin embargo, según información a la que ha tenido acceso este digital, la pareja aprovechó su viaje a Portugal para visitar las instalaciones de algunos colegios en Lisboa donde matricular a sus hijos. Uno de ellos fue el Saint Julian´s College, situado en Carcavelos, una localidad costera a medio camino entre Cascais y Lisboa, donde estudia buena parte de los hijos de las élites lusitanas.

El colegio británico, cuya tarifa anual va desde los 11 mil euros para los más pequeños hasta los 22 mil euros para los cursos superiores es solo apto para millonarios. No hay duda que, Cristiano y Georgina ya están pensando a medio-largo plazo y que Portugal hace ‘sí o sí’ parte de la ecuación. Es cuestión de tiempo.