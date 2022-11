Elma Aveiro: la bomba familiar a punto de estallar en el peor momento de Cristiano Ronaldo

La semana ha empezado agitada. De la prensa del deporte a la del corazón no se habla de otra cosa. La entrevista concedida por Cristiano Ronaldo a Piers Morgan ha levantado ampollas en el Manchester United y las consecuencias aun están por definir. Sin embargo, una cosa parece clara: los días de CR7 y su familia en suelo británico parecen tener los días contados. Es en Portugal donde el jugador lleva tiempo preparando su retiro dorado con la construcción de un palacete futurista y es en su tierra donde encuentra fuerzas para seguir adelante. Volver a “casa” le da paz o al menos eso pensaba hasta ahora. En el país vecino aún colea otra entrevista dada la semana pasada por su hermana mayor, Elma Aveiro, donde abrió su corazón y donde Georgina Rodríguez no termina de salir bien parada.

Elma no es prodiga en los ambientes televisivos. Mujer de armas tomar, siempre ha tenido claro que su hermano es la estrella de la saga y jamás ha querido tirar partido mediático de ello. Sin embargo, hace apenas unos días, la de Madeira se sentó por primera vez en un plató de televisión para conceder a Manuel Luís Goucha, el rey de la televisión lusa, su primera gran entrevista de vida. Grabada hace más de 20 días, en los días previos a su emisión la cadena TVI cebó parte de su contenido que sirvió para abrir boca y curiosidad del espectador. En el cebo se veía al presentador preguntar a “la hermanísima” por Georgina Rodríguez: “A usted le gusta Georgina?”. Una desconcertada Elma soltaba una carcajada y se preparaba para contestar.

Un país indignado por una entrevista récord de audiencia

Fue entonces el pasado martes cuando la entrevista vio la luz íntegramente. Los portugueses tuvieron la oportunidad de conocer a la verdadera Elma, más allá de la figura alargada de su hermano. Mujer fuerte, se abrió en canal para hablar de la muerte de su padre, la depresión, la presión de la fama y la recurrente acusación de vivir a costa de la “gallina de los huevos de oro familiar”. Su imagen salió ampliamente reforzada, pero hubo un detalle que enfureció a millares de espectadores, más de 600 mil- todo un record en el programa-: ni rastro de la pregunta sobre Gio, y por supuesto, tampoco de su respuesta. La cadena había decidido no emitir ese trecho y la indignación no se hizo esperar. Prensa escrita, hilos en instagram y el programa ‘Manhã CM’- el programa estrella de crónica social de Portugal- estuvieron una semana entera cuestionándose sobre lo ocurrido: mala conducta de la cadena o presión de la familia Aveiro? La pregunta sigue sin respuesta, pero son muchos los comentaristas en el país que creen que ese momento fue retirado del montaje final por presión de la familia.

Gio, una vez más en el punto de mira

Y es que no hay paz para Georgina. Sus desavenencias con la familia de Cristiano han sido sonadas en los últimos años. Sin ir más lejos, fue la propia Elma la que hace apenas unos meses eligió como madrina de un evento suyo a Merche Romero, la guapa presentadora portuguesa ex novia de su hermano, haciéndole un enésimo feo a la de Jaca. Que finalmente no se haya emitido el trozo de la entrevista donde Elma hablaba de su cuñada solo hace levantar un nuevo frente familiar justo en el peor momento deportivo del futbolista. Harta de las especulaciones, la hija mayor de Dolores Aveiro quebró su silencio en las redes sociales: “Todo el mundo está preocupado de si me gusta Gio. Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren” dijo. Si pretendía enterrar el hacha de guerra, con esta respuesta surgen aún más preguntas. En otro momento añadió: “era una entrevista para hablar de mi vida y de mi familia”. Queda claro que Georgina no está incluida. No hay más preguntas señoría.

Le caiga bien o no su cuñada, a juzgar por la entrevista dada por su hermano tan solo una semana después donde ha quemado todos los puentes que le unían al Manchester, queda claro que lo de hablar no se le da bien al clan. Si ya teníamos a la inflación, dale un micrófono a un Aveiro y verás como sube el pan. Y todo a las puertas de un Mundial de fútbol. Y todo cuando el futuro de Ronaldo aún no está decidido. Y todo cuando todo apunta a que Portugal es la próxima parada para el jugador. Si lo que busca Cristiano en su país es paz pues tendrá que empezar por su propia familia. Viendo el percal, más le vale buscar un mediador.