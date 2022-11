Cristiano Ronaldo se encuentra atrapado en una espiral negativa que no cesa sino más bien todo lo contrario. Hace semanas que su psicólogo confesó abiertamente que estaba atravesando un proceso de depresión. El motivo principal no era otro que estar desarrollando todavía el luto por la prematura muerte de su hijo durante el parto de mellizos que llevó a cabo Georgina Rodríguez la pasada primavera. Después de mucho tiempo contenido, ha brotado con unas declaraciones explosivas que están dando la vuelta al mundo.

El futbolista prometió en verano que iba a hablar y eso ha hecho. Han pasado muchos meses en los que ha coleccionado críticas por su actuación en el césped. Meses en los que ha vivido denostado y apartado por momentos de sus compañeros. Sin embargo, Cristiano apunta más allá del fútbol y señala a su equipo, el Manchester United, de no apoyarlo en los momentos personales más duros que ha atravesado en los últimos tiempos.

La estrella lusa acusa directamente a su club de «falta de empatía» cuando le tocó afrontar la muerte de su hijo primero y el ingreso hospitalario de Bella Esmeralda -la hija que sí que sobrevivió al parto- cuando tan solo contaba con tres meses de edad. Tiene muy presente que incluso dudaron de su palabra cuando en julio informó a los responsables del Manchester de la difícil situación personal que estaba atravesando.

Cristiano Ronaldo se ha explayado de lo lindo frente al presentador británico Piers Morgan, a quien ha confesado todo el dolor que lleva acumulado dentro. Lo ha hecho elogiando al eterno rival del Manchester United: «Los hinchas del Liverpool hicieron un minuto de silencio por la muerte de mi hijo, realmente me sorprendió. En Manchester jamás mostraron empatía por la situación que yo viví, nunca».

Estas palabras podrían escocer dentro de la afición, sin embargo, CR7 exculpa a los fans del pésimo trato que dice haber recibido. «Me siento traicionado. Me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera», dice en un avance de la entrevista que se emitirá en la televisión inglesa entre el próximo miércoles y el jueves.

Ronaldo señala directamente a su entrenador, Erik Ten-Hag: «No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te lo tendré yo a ti». Al margen de la figura del técnico, Cristiano Ronaldo no titubea al asegurar que «quiero lo mejor para el club y por eso volví. Si quieren cambiarlo, necesitan hacer muchas cosas diferentes porque se han quedado estancados en el tiempo».

Durante estos duros momentos, Georgina Rodríguez se ha erigido en el mejor apoyo para el delantero portugués. Estas declaraciones tan explosivas podrían recibir castigo en forma de una multa de 1 millón de libras esterlinas al futbolista, según avanzan los tabloides británicos. El panorama es bastante turbio para él y se espera que a su vuelta del Mundial de Qatar tome una decisión respecto a su futuro.