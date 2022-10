Cristiano Ronaldo está sumido en una depresión para la que busca terapia. No es una afirmación deducida por quien escribe sino dicha por Jordan Peterson, psicólogo recientemente contratado por el astro del balón. Al drama personal que supuso el trágico fallecimiento de su hijo durante el parto de mellizos se le une el pésimo momento que vive en el plano profesional. CR7 ha perdido su sitio y apenas juega en el Manchester United, con el Reino Unido dividido sobre esta situación que le está tocando afrontar durante el final de su carrera.

El deportista luso sabe que está afrontando los que son los últimos años de su carrera, pero ni en el peor de sus sueños imaginó que estos se desarrollarían con un guion tan ácido para él. Ha perdido el sitio en el United y los realizadores de televisión han cogido como costumbre buscar su plano desde el banquillo. El lenguaje gestual no engaña y el de Cristiano habla por sí solo: semblante serio, ojeras, manos a la cara con frecuencia y un aroma a tristeza bastante considerable.

El momento actual se ha convertido en un laberinto sin salida que estuvo a punto de encontrarla el pasado mes de agosto, cuando Cristiano Ronaldo pidió ser traspasado, pero no encontró oferta de ningún equipo que le diera acomodo. Se quedó en Inglaterra, amenazó con contar su verdad pero hasta el día de hoy eso no ha sucedido. Un ocaso que en ningún caso hace justicia con uno de los mejores de la historia en su disciplina.

El proceso de tristeza que se atraviesa en el hogar de Cristiano se ha hecho palpable con las declaraciones de su psicólogo, reconociendo la mayor: «Fui a su casa y hablamos dos horas. Me mostró todo su equipo para mantenerse en óptimas condiciones, charlamos sobre sus empresas, lo que quería en el futuro y algunos de los obstáculos que está enfrentando. Cristiano Ronaldo sufre depresión y busca terapia», comentó Peterson.

El durísimo varapalo que supuso la muerte del hermanito de Bella Esmeralda cuando ambos estaban a punto de nacer fue un punto de inflexión que ni Georgina Rodríguez ni Cristiano han podido superar. El duelo es infinito y ambos se han visto obligados a vivir con él como compañero del día a día. Sin lugar a dudas que la muerte de un hijo es una de las peores noticias a las que se puede enfrentar un ser humano.

Es en estos instantes tan complicados cuando Georgina ha detectado que su pareja necesita más calor y apoyo que nunca. La modelo española ha intensificado sus muestras de cariño para con el portugués y esto es especialmente evidente en redes sociales. Desde hace tiempo, Gio comparte varias imágenes del amor de su vida acompañadas de corazones, pero también momentos que comparten juntos, como el que vemos a continuación.

La imagen publicada por Georgina muestra una agradable comida familiar en la que Cristiano Ronaldo sonríe, algo que ha dejado de ser costumbre últimamente, en compañía de sus seres queridos. En la mesa no faltan frutas, verduras y mucha agua ya que la pareja lleva el estilo de vida saludable por bandera. También se ven aceite de oliva, vinagre, botes de especias, Kombucha o sal rosa del Himalaya.

Mientras Georgina Rodríguez se afana en que el padre de sus hijas recupere la felicidad, los rumores no dejan de sonar. Ahora apuntan a un cambio de aires que podría producirse este próximo mes de enero con la apertura del mercado de fichajes. No hay nada confirmado, pero lo que sí ha podido saber Look por fuentes de toda solvencia es que Cristiano Ronaldo viaja con frecuencia hasta Portugal para supervisar personalmente las obras de las que será su nueva casa en el futuro. A juzgar por esto, puede que se convierta en su nuevo hogar pronto, pero siempre junto a Georgina.