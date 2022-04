La vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez daba un drástico giro el pasado lunes en cuestión de horas. Cuando el mundo del corazón esperaba con ansia la noticia del nacimiento de los gemelos, la pareja sorprendía en las redes sociales con un comunicado que nada tenía que ver con la felicidad. “Con nuestra más profunda tristeza, tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir”, se podía leer en la misiva. Un duro varapalo que llegaba en el mejor momento profesional de la pareja.

Un día después, el Manchester United se enfrentaba al Liverpool, su máximo rival. El partido, que estuvo marcado por la ausencia del futbolista, fue de lo más conmovedor, pues el estadio de Anfield se puso de acuerdo para rendir un emotivo homenaje al portugués que dio la vuelta al mundo. Cuando el reloj marcó el minuto 7, número que luce Ronaldo en su espalda, el público se puso en pie y dejando a un lado la competitividad y los colores, se unieron en un cariñoso aplauso en señal de duelo por el fallecimiento del hijo del futbolista. Segundos más tarde, el estadio al completo comenzó una sentida ovación coreando el popular You’ll never walk alone (Nunca caminarás solo). Un gesto que el marido de Gio no ha querido pasar desapercibido. Tras retomar su vida y volver a los entrenamientos, Cristiano también ha regresado a las redes sociales, compartiendo el vídeo del emocionante tributo y dando las gracias a sus seguidores por el cariño recibido en tan difícil momento. “Un mundo… un deporte… una familia global… Gracias, Anfield. Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión”, ha escrito.

El tributo, que quedará grabado para la eternidad eclipsó el resto del partido, en el que el resultado final poco importó a la afición seguidora del portugués. El United cayó con un 4-0, cediéndole así la victoria al Liverpool. Horas antes del encuentro, el Mancher United lanzó un comunicado mostrando su más sentido apoyo al jugador. “La familia es lo más importante y Ronaldo está apoyando a sus seres queridos en este momento inmensamente difícil”, se pudo leer en la misiva. “Por tanto, podemos confirmar que no participará en el partido contra el Liverpool y subrayamos la petición de privacidad de su familia”, finalizaba.

Ahora, todas las dudas se centran en la participación del cinco veces ganador del Balón de Oro, pues el próximo 23 de abril, tiene lugar en el Emirates Stadium de Londres un partido entre el Manchester United contra el Arsenal, en el que la presencia del jugador aún no ha sido confirmada. Se sabe que ya ha retomado los entrenamientos gracias a unas fotografías donde se ve al portugués en las inmediaciones del Carrington, por lo que es muy probable que reaparezca en el terreno de juego este sábado.