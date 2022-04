Cristiano Ronaldo, expulsado de ‘Save the Children’ por agredir a un niño

Las emociones pueden llegar a jugar malas pasadas, y si no, que se lo digan a Cristiano Ronaldo. Era el pasado sábado día 9 cuando el portugués formó parte del once del Manchester United contra el Everton. Un partido que se complicó y que provocó la rabia del deportista, que de camino a los vestuarios, golpeó la mano de un niño autista de 14 años que le grababa con el móvil. Una reacción desmesurada que la madre del menor no ha tolerado, asegurando que el delantero habría “agredido” a su hijo, haciendo que perdiera su teléfono y provocándole un moratón en la mano.

Sabiendo que no estuvo acertado, el futbolista publicó unas disculpas en su Instagram: “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto”, señalaba Cristiano, visiblemente arrepentido de haber pagado su ira con uno de los jóvenes visitantes que habían acudido al Goodison Park para ver el partido e intentando reparar el mal causado: “Me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”. Pero lo cierto es que, según ha apuntado la progenitora del pequeño, éste aún “sigue en shock” y no quiere oír hablar de volver a entrar a un estadio de fútbol, sea cual sea.

Lo que tal vez el portugués no podía llegar a imaginar es que los hechos le traerían muchas consecuencias. Y es que, pese a que el Manchester United ha dado portazo al tema con las disculpas de su jugador, Save the Children no habría tomado el mismo camino. Según ha apuntado The Sun, la ONG de la que Ronaldo es embajador ha preferido poner tierra de por medio a raíz del incidente y dejará de contar con él. Una decisión que habría venido dada después de que la fundación se percatara de que sus principios no van en sintonía con los del jugador, ya que la principal prioridad del grupo es que los niños se sientan seguros, y con acciones como la protagonizada por el futbolista no lo conseguirían.

De esta manera, la organización y el deportista podrían fin a casi una década de unión. Era a comienzos del 2013 cuando Save the Children anunciaba haber escogido a Cristiano como Embajador Global. Éste aún era jugador del Real Madrid, y desde ese momento estuvo plenamente volcado en su papel, habiendo realizado varias donaciones cuando niños de todos los rincones del planeta lo han necesitado. De hecho, en 2016, el portugués aportó una gran suma de dinero a la fundación con el único objetivo de apoyar a niños y familias afectadas por la guerra de Siria, sumándose así a una de las muchas causas en las que ha ayudado gracias a su presencia en esta conocida ONG. Por el momento, tendrá que permanecer al margen, pero quién sabe si pasado un tiempo podrá volver a tomar partido en iniciativas solidarias con los más pequeños.