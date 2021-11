Nueva noche de expulsiones en Secret Story. Esta vez le ha tocado el turno a Cynthia Martínez. La mexicana, nacida en Barcelona, ha perdido el pulso con Sandra Pica después de que Julen fuera salvado días atrás. Han sido varias las veces que ha estado nominada y ella sabía que su marcha estaba próxima, pero se mostraba con gratitud: «Estoy feliz de ver a mi gente, agradecida de haber aprovechado esta oportunidad».

Si por algo ha destacado es por haber guardado su secreto durante todas las semanas que ha estado dentro de la casa. Pero a su marcha tocaba sacarlo a la luz y lo cierto es que ha merecido la pena esperar: «Mi secreto es: Tuve una relación con un jugador del Real Madrid». Bombazo.

Durante los cebos al inicio del concurso se pusieron encima de la mesa varias afirmaciones en forma de secretos y uno de ellos era el romance de uno de los participantes con un futbolista del club blanco. Ahora se sabe que la actriz es la protagonista. Cynthia ha querido dar algunos detalles más aunque no demasiados: «Hace ya bastante años, tendría 25 o 26 años, hace unos diez años aproximadamente. Fue una relación de dos, tres meses aquí en Madrid».

Los colaboradores han querido saber quién era el amante de Cynthia. Alonso Caparrós ha apuntado a Cristiano Ronaldo: «El que se oye por ahí es, presuntamente, nada más y nada menos que CR7». La exconcursante de Secret Story lo negó pero evitar dar la identidad del futbolista: «He vivido muchos años en Madrid, he conocido a mucha gente y famosos y he tenido mucha oportunidad de poder hablar de cualquier persona, pero no lo he hecho, nunca me ha gustado hacer pública mi vida privada», explicó.

El problema para ella fue que algunos cuestionaron su hermetismo cuando salió a la luz su affaire con Canales Rivera. Sin embargo, Cynthia sostiene que en ese caso tuvo que sacarlo a la luz «para defenderse de algunas cosas que se estaban diciendo». Además, ha prometido no desvelar el nombre del jugador del Real Madrid en ningún programa de televisión al que pueda acudir, pero sí que ha dejado el anzuelo al reconocer que la inicial de su nombre es la «A». Hagan sus apuestas.

El de Cynthia Martínez es solo el último de una larga lista de secretos que poco a poco se va desvelando conforme abandonan Secret Story. El primer expulsado, Chimo Bayo, confesó que hizo un milagro al visitar a un fan que tenía cáncer terminal y que tras su visita se recuperó repentinamente. Edmundo Arrocet contó que era hermano de su padre: «Nací en Buenos Aires y cuando me inscribieron en el papel de nacimiento se equivocan y ponen el nombre y apellido de mi padre». A Miguel Frigenti le dieron la extremaunción; Sofía Cristo tuvo una aventura con una mujer casada; Adara Molinero sorprendió al contar que hizo el amor en un tanatorio; así como a Sandra Pica le llamaban «bola de sebo con patatas» de pequeña entre otros secretos.