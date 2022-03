El nombre de Olga Moreno ha sonado con fuerza estos últimos meses en la prensa del corazón. Su relación con Antonio David ponía fin y, meses más tarde, se confirmaba que el exguardia civil había dado otra oportunidad al amor con otra mujer, Marta Riesco. Aunque en un primer momento se dijo que el divorcio estaba en camino, Olga desmintió días después esta información, afirmando que no iba a formalizar su separación. Un difícil momento que la coloca en el medio del foco mediático. Sin embargo, ahora ha sido noticia por algo mejor.

La ganadora de Supervivientes, a pesar de no estar atravesando su mejor momento, ha dado un paso más en las redes sociales y, haciendo caso a Rocío Flores, se ha abierto su propia cuenta de Instagram. Con el nombre de Olga Moreno Oficial, la andaluza ha dado la noticia a través de sus stories. “Por fin me he decidido a tener mi Instagram personal. Espero que me sigáis mis clubs y mis niñas. Aquí me tenéis, espero subir muchas cositas y que me tengáis presente”, ha anunciado con un vídeo. A tan solo 3 horas de anunciarlo, la televisiva cuenta ya con más de 22 mil seguidores. Un rotundo éxito.

Hasta el momento, Olga solo utilizaba su cuenta laboral de Olé y amén, su tienda de ropa. A través de esta, compartía fotos personales y de trabajo, sus dos vidas en una cuenta. Sin embargo, la que hasta ahora era su hijastra, ha conseguido convencerla de separar lo profesional y lo personal, creando así un nuevo perfil donde poner contar su día a día. La propia Rocío Flores ha anunciado la noticia a bomba y platillo en sus redes sociales. “Olga se ha hecho Instagram al fin. ¡Vamos a seguirla!”, ha escrito por stories. Y es que, la hija de Rocío Carrasco es consciente del tirón que puede tener Olga en las redes sociales, que le permitirá, incluso, generar algunos ingresos económicos más.

Olga Moreno no ha tardado en publicar su primer post en el feed y lo ha hecho con una foto de lo más especial. Bajo el título “por Madrid con mi @rotrece” seguido de corazones, la instantánea muestra a las dos, sonrientes, paseando por las calles de la capital. Pocos minutos después, la publicación ya contaba con más de cuatro mil likes y decenas de comentarios. Tras esta exitosa acogida, la ganadora de Supervivientes ha vuelto a subir otra fotografía dando las gracias a sus seguidores por el recibimiento. “Gracias!!!! Ya somos 10k”, ha compartido.

Está claro que la expareja de Antonio David no está pasando por su mejor momento, pero cabe resaltar que está alejada del foco mediático y rehaciendo su vida con la mejor de las intenciones. Ahora, con su tienda en marcha y su cuenta de Instagram subiendo por momentos, a Olga Moreno le espera un futuro de lo más prometedor.