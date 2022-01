Susto mayúsculo el vivido por Olga Moreno y Rocío Flores en la tarde de este viernes. Han tenido que ser desalojadas de la casa familiar después de que se desatase un incendio en el edificio a las 16.15 horas de la tarde, ocasionado por un fallo en el cuadro eléctrico, según ha informado Kike Calleja en Sálvame. Se está recabando más información pero sí que se sabe que las dos han sido desalojadas y puestas a salvo. Están tranquilas y esperando para volver a su hogar.

En estos momentos hay dotaciones de bomberos y Policía trabajando en las labores de extinción del incendio. Se desconoce si su casa ha sido una de las afectadas por las llamas. Quien no estaba en la vivienda era Antonio David Flores. Hacía tiempo que el exGuardia Civil no se dejaba ver por su ciudad natal ya que últimamente pasaba largas temporadas en Madrid junto a su pareja Marta Riesco.

El malagueño llegó ayer por la tarde a la capital de la Costa del Sol junto a su hija Rocío Flores. Ambos habían estado juntos por la mañana en una revisión médica por la operación de pecho que ha llevado a cabo la joven esta misma semana. Entonces se vio a un Antonio David Flores algo alterado, sobre todo cuando le preguntaron por el apodo -El penas- que le han puesto en Sálvame. En un primer momento quiso mandar un mensaje ante los micrófonos: «Oye, una cosa, ¿puedo hablar? ¿Me vais a grabar? ¿Esto sale en Telecinco? ¿En Sálvame también?», preguntaba. Fue entonces cuando su hija le paró los pies y desde el coche le gritó: «Papá, vámonos, te lo digo, vámonos».

Pero Antonio David Flores se había quedado con las ganas de hablar y a su llegada la estación madrileña de Atocha se despachó a gusto contra el programa en el que trabajaba: «Sálvame, sois unos acosadores de mujeres. Acosáis a las mujeres, destruís a las personas, a ver si ponéis este clip». El programa no emitió sus declaraciones pese a haberlas anunciado, algo que sí que va a hacer este viernes.

Los últimos días están siendo durísimos para la familia. Hay que recordar que a raíz de que se supiera que el exmarido de Rocío Carrasco mantenía una relación sentimental con la reportera de Telecinco, todo ha ido cuesta abajo. Olga Moreno aparecía llorando desconsoladamente en una revista este miércoles, pero sorprendía al confesar a su entorno que no se iba a divorciar y que Antonio David iba a seguir viviendo en la casa familiar en Málaga. Rocío Flores también se ha mostrado superada por los acontecimientos.

El otro daño colateral de la presión mediática ha sido Marta Riesco. La colaboradora se mostró abatida en las últimas horas, después de visitar la clínica psiquiátrica López Ibor y anunció en este digital que no le había quedado más remedio que cogerse la baja. Esgrimía como motivo «el acoso y derribo al que me estoy viendo sometida». Además, me gustaría que denunciaríais públicamente el acoso y derribo desde el día que dije que dije que estaba enamorada de Antonio David Flores, todo lo que se me ha hecho hasta el día de hoy», nos dijo.