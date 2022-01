Olga Moreno rompe a llorar en su momento más difícil y anuncia su futuro con Antonio David

Momento muy triste el que vive Olga Moreno. Su separación de Antonio David Flores le ha sumido en una espiral de tristeza agudizada por la irrupción de Marta Riesco en sus vidas. Ni ella ni Rocío Flores eran conocedoras de la relación sentimental del ex Guardia Civil con la reportera de Telecinco, tal y como ellas mismas confesaron en El Programa de Ana Rosa.

Este bajón anímico se ha reproducido gráficamente en la portada de la revista Semana, que muestra a una Olga Moreno absolutamente destrozada. La modista aparece en un coche, tapándose el rostro para evitar ver sus ojos empapados en lágrimas. Una fotografía preocupante y que habla a las claras de que esta situación ha desbordado tanto a ella como a sus seres más queridos.

Nadie oculta que Olga Moreno no está bien, pero su entorno es positiva. Su hermana contó en Viva la Vida que está fuerte y que va a salir adelante «sí o sí». Ella vive a caballo entre Málaga, donde está su residencia y su negocio de ropa, y Sevilla, donde viven sus hermanas y demás familiares.

Pese al daño causado, Olga Moreno tiene muy clara una cosa: «No nos vamos a divorciar», asegura en declaraciones recogidas por Diez Minutos. Los dos tienen un proyecto de vida en común y seguirán viviendo en la casa de Málaga que es el domicilio familiar y donde residen Lola, la hija que tienen, y David, el hijo de Antonio David y Rocío Carrasco. Estos últimos están tremendamente ligados a Oa, como la llaman cariñosamente.

Una decisión que han tomado de mutuo acuerdo pese a que Antonio David Flores ha iniciado un romance con Marta Riesco. Romance que podría estar viviendo sus últimos momentos según ciertas voces. Y es que el paparazzi Diego Arrabal dijo hace unas horas que tenía confirmado que habían roto y que Antonio David había perdido el control de su vida.

Antes de todo eso, el exmarido de Rocío Carrasco se puso delante de los micrófonos, donde no perdió la oportunidad de elogiar a Olga Moreno: «Se ha cuestionado su papel con mis hijos porque no es su madre, pero cuando se viven las cosas que se han vivido en mi casa, al final la madre no es la que pare sino la que cría, porque sin ser la madre de mis hijos ha ejercido de madre. Ella lo lleva por bandera. Los ha cuidado, los ha atendido y los ha sacado adelante, no sola, claro. Juntos hemos sacado una familia adelante».

Eso sí, Flores se mostró arrepentido de su comportamiento con Olga. «No le conté que había empezado una nueva relación para no hacerle más daño, pero me arrepiento muchísimo. Lo mínimo que le debía a una persona que ha estado a mi lado 22 años era ser honesto aunque doliese. Eso lo llevo clavado y Olga también, pero nos llevamos estupendamente. Vuelvo a decir que seguiremos siendo una familia».