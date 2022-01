Antonio David Flores y Marta Riesco: ¿ruptura a la vista?

Marta Riesco y Antonio David Flores podrían haber roto. Una información contundente y sorprendente que se ha convertido en pólvora desde que el fotógrafo Diego Arrabal la lanzase. Tan solo han pasado unas horas desde que el ex Guardia Civil reflexionase profundamente sobre su separación de Olga Moreno en su canal de YouTube.

El paparazzi sorprendía a todos al anunciar en sus redes sociales que Antonio David y Marta habían roto «todo tipo de relación» y añadía que «a día de hoy la pareja ha roto, me lo ha dicho una fuente muy fiable en la que confío».

🔴EXCLUSIVA🔴 Puedo confirmar a las 00:45 horas de hoy martes día 25 de Enero del 2022 que Antonio David Frores ha ROTO todo tipo de relación con Marta Riesco. Seguiremos informando — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) January 25, 2022

Arrabal se explayó comentando que no solo se ha terminado el romance entre ellos sino que «A Antonio David Flores se le ha ido de las manos su vida» y que junto a Marta Riesco lo que han hecho es «comportarse como niños». Incluso, hacía alusión a que el círculo más cercano de Antonio David Flores ya conocería esta decisión porque ha sido él quien la ha tomado.

De confirmarse la noticia podría causar cierto estupor ya que apenas llevan unos meses juntos y menos aún conviviendo. Una portada de una revista sacaba a la luz un romance con el que se llevaba mucho tiempo especulando. Los dos protagonistas tomaron la palabra. Primero fue Marta Riesco, en la cadena en la que trabaja: «Me ha costado mucho esfuerzo estar aquí. El corazón manda, si me dejase llevar por otra cosa no habría llegado hasta aquí y son cosas que pasan, no quiero tener miedo y el tiempo dirá quiénes estamos equivocados y quiénes no», dijo.

Unos días más tarde llegó el turno de Antonio David Flores, quien a pie de calle daba sus explicaciones: «No voy a hacer ninguna exclusiva ni a comercializar con esto. Llevo tres meses separado, tengo derecho a rehacer mi vida. Tengo derecho a estar bien y ser feliz».

Recientemente, el exmarido de Rocío Carrasco abordaba en su canal oficial de YouTube su separación de Olga Moreno. El excolaborador se mostraba arrepentido de no haberle contado a su exmujer que había iniciado una relación con Marta Riesco: «Cuando uno se separa, se va de su casa y rompe con todo, pero en nuestro caso no ha sido así. Hemos estado conviviendo juntos, siendo una familia como lo somos… Es increíble cómo Olga me ha sabido entender y ha antepuesto nuestra casa a todo lo demás. «Ahora que han pasado unas semanas me arrepiento de no habérselo dicho. Me equivoqué, pero mi relación con Olga es buena y tenemos un compromiso de que nuestra familia sea feliz».

Sobre Olga y Antonio, Marisa Martín Blázquez daba algunos detalles sobre su futuro más cercano: «No van a firmar ningún divorcio. Van a seguir siendo pareja legalmente y ninguno de los dos está ahora mismo por la labor de redactar ningún documento previo ni nada de eso. No va a haber tampoco ningún régimen de visitas de niños respecto a la menor que tienen en común porque los niños siguen con los dos».