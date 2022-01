Antonio David Flores ha roto su silencio y ha hablado largo y tendido sobre su separación de Olga Moreno y la vorágine mediática desatada a raíz de conocerse su relación sentimental con Marta Riesco. El exguardia civil ha dado la cara y lo ha hecho a través de su canal de YouTube, donde ha tratado de zanjar todo tipo de rumores y especulaciones que rodean su imagen desde que se hizo público su romance con la reportera a través de la publicación de unas imágenes con las que se confirmaba que la pareja ya estaba viviendo bajo el mismo techo. Una nueva realidad que sucedió al anuncio de la separación entre el exmarido de Rocío Carrasco y Olga Moreno y que pilló por sorpresa tanto a la sevillana como a su hija Rocío.

El excolaborador ha aprovechado un programa en directo que ha titulado Ahora hablo yo para explicar su verdad a sus suscriptores, a los que además reveló los motivos que le llevaron a no sincerarse con la madre de su hija Lola y a no contarle que había iniciado una relación con la reportera de El programa de Ana Rosa. “Es un día difícil para mí. No es mi mejor día. Este directo lo podíamos haber hecho hace cuatro días que me encontraba mejor de lo que me encuentro ahora” comenzaba diciendo dejando entrever un cierto arrepentimiento de su ya irrevocable decisión.

El televisivo aseguró no tener nada preparado y continuó su relato aclarando que: “Si hay algo que me avala en los 25 años de mi vida pública es que siempre he dado la cara y aunque no sea el día en el que me encuentre mejor, con más fuerzas o más ánimo, me siento en la obligación de cumplir con vosotros”. Así, sintiéndose en deuda con su público, ahondó en las situaciones que, para él, se han convertido en las más difíciles de su vida, tales como la docu serie de Rocío Carrasco y la denuncia por violencia de género interpuesta por esta, su despido de Sálvame y la manera en la que todo lo hablado en televisión ha dinamitado su matrimonio con la empresaria. Y es que el revuelo mediático originado a raíz de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva marcó un antes y un después en su relación provocando que ya nada volviera a ser igual.

Emocionado, entristecido y sin poder contener las lágrimas, el exguardia civil afirmó haber hecho todo lo posible por salvaguardar la estabilidad familiar de la que gozaban con anterioridad, algo que pese a la insistencia de Olga y al empeño de Antonio, no lograron conseguir. No pudieron superar las adversidades ni solucionar todos los problemas existentes entre la pareja, pero según el excolaborador, sí consiguieron tomar a tiempo la decisión de separarse, ya que en caso de haberlo demorado más quizá actualmente no serían capaces de anteponer el cariño y el buen rollo por encima de todo.

No le faltó tiempo para salir en defensa de Olga Moreno después de que esta fuese catalogada como una mala madre: “La madre no es la que pare sino la que cría porque sin ser la madre de mis hijos ha ejercido de madre. Ella lo lleva por bandera. Los ha cuidado, los ha entendido y los ha sacado adelante, no sola, claro” ha afirmado. Tampoco dudó en alabarla en cuanto tuvo ocasión, aunque quizá sus palabras contradijeron a sus hechos. “Es una mujer luchadora, con valores… Cuando la conocí, la elegí bien, no me equivoqué porque elegí una compañera de viaje y una persona que, sabiendo que mi vida estaba siempre cuestionada y que tenía presión encima, me cogió de la mano y me dijo: “vamos para delante y vamos a formar una familia”. No tengo un, pero para ella… porque es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mis hijos y estaré en deuda con ella siempre”.

Cuando se acercaba el final del directo, Antonio David dio un paso más y compartió con sus suscriptores la manera en la que tanto Olga como él han afrontado la separación, así como la razón por la que prefirió ocultar a la propietaria de Olé y Amén su relación con Marta Riesco. “Cuando uno se separa, se va de su casa y rompe con todo, pero en nuestro caso no ha sido así. Hemos estado conviviendo juntos, siendo una familia como lo somos… Es increíble cómo Olga me ha sabido entender y ha antepuesto nuestra casa a todo lo demás” recalcó.

“Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona porque igual eso es hacer más daño” confesaba cabizbajo informando de manera indirecta de que fue él quien tomó la determinación de romper su matrimonio. “Ahora que han pasado unas semanas me arrepiento de no habérselo dicho. Me equivoqué, pero mi relación con Olga es buena y tenemos un compromiso de que nuestra familia sea feliz” añadió reconociendo, a su vez, su parte de culpa.