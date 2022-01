Antonio David Flores rompe su silencio tras darse a conocer su relación con Marta Riesco

Es evidente que Antonio David Flores ha sido uno de los personajes que más parrillas televisivas ha acaparado en los últimos meses. Desde que salió a la luz la docuserie de Rocío Carrasco, el exguardia civil ha estado situado en el ojo del huracán. Una posición que ha mantenido tras darse a conocer su separación de Olga Moreno y su actual relación con Marta Riesco, un dato que se ha sabido hace tan solo unos días y que ha sorprendido tanto al entorno de ambos como al panorama nacional en general.

Fue la periodista la primera en dar un paso al frente en El Programa de Ana Rosa y confesar que estaba enamorada del que fuera yerno de Rocío Jurado. Una información que mantenía la expectación aún más viva sobre Antonio David y sobre qué podría estar pensando por todo lo que se estaba diciendo. Pero han sido las cámaras de Gtres las que han captado al excolaborador de Sálvame en Málaga y han podido preguntarle sobre todo lo sucedido: “No voy a hacer ninguna exclusiva ni a comercializar con esto. Llevo tres meses separado, tengo derecho a rehacer mi vida. Tengo derecho a estar bien y ser feliz”, comenzó explicando a los reporteros allí presentes.

Aunque haya decidido tomar un camino distinto al de Olga Moreno, ambos han asegurado por activa y por pasiva que su relación sigue siendo excepcional y que esperan que así sea pese al paso del tiempo: “Pido que se respete a las mujeres que me rodean, que son todas fantásticas. Que me difamen a mí, pero que no ataquen a terceras personas. Mi relación con Olga está bien, llevamos mucho tiempo manteniendo una relación cordial, somos una familia y vamos a seguir siéndolo”, asumía el ex de Rociíto. Aunque lo cierto es que el pilar fundamental de su vida ha sido y será su hija Rocío, que confesó no saber nada de que Riesco y su padre habían entablado una relación pese a que la comunicadora es su amiga: “No voy a participar en la difamación y que me enfrenten a mi familia y a mis hijos”, concluía tajantemente Antonio David.

La tensión se palpaba en vivo y en directo cuando, tras darse a conocer que Riesco y Flores estaban manteniendo una relación sentimental tan solo unos meses después de la separación de Olga Moreno, la periodista y Rocío Flores coincidían en El Programa de Ana Rosa. Aunque la comunicadora no quiso desvelar muchos detalles sobre cómo surgió su romance, se dirigió contundente y con ojos vidriosos a la cámara para asumir que estaba enamorada y que quería seguir siendo reconocida por su trabajo, más que por su situación amorosa. Unas palabras que la hija de Rocío Carrasco escuchó y a las que pudo responder asegurando que no tenía ningún problema con ella y que no se metería en su felicidad ni en la de su padre. Aún así, parece que la tensión está servida y que Antonio David y Marta aún seguirán siendo los protagonistas de los próximos días.