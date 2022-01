Rocío Carrasco ha resurgido de sus cenizas. Dentro de unas semanas se cumple un año desde que la hija de Rocío Jurado tomaba la decisión de hablar tras más de dos décadas en un segundo plano. Lo hizo a través de su propio documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Después, hizo recordó a su madre en un especial titulado El último viaje de Rocío y, ahora tiene otro proyecto entre manos con el que homenajeará a la artista.

Ha salido a la luz que Rocío Carrasco ha estado trabajando con mucha ilusión en un concierto benéfico que tendrá lugar el próximo 8 de marzo, día que coincide con el Día Internacional de la Mujer. Tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid y el recinto ya ha lanzado el cartel en el que anuncia el esperado evento. “El próximo ocho de marzo, día internacional de la mujer, en un concierto benéfico y único, mujeres artistas se reunirán para cantar a Rocío Jurado. Entradas ya a la venta en nuestra página web”, reza el escrito que ha emitido el emblemático recinto. Será en las próximas semanas cuando se revelarán los artistas que formarán parte del cartel que se titula Mujeres cantan a Rocío Jurado.

La apertura de las puertas será a las 20:00 horas mientras el espectáculo comenzará una hora más tarde, a las 21:00. Por el momento, ya hay algunas localidades agotadas, pero se pueden adquirir tickets por 40 euros la localidad.

Esta noticia llega el mismo día en el que su ex se convierte en portada de la prensa del corazón por su noviazgo con Marta Riesco. Hace unas semanas el exguardia civil zanjaba todo tipo de rumores sobre un idilio con le periodista, sin embargo, este miércoles la revista semana confirmaba esta bomba que ha puesto en el punto de mira a los protagonistas.

Marta Riesco se ha pronunciado a través de Antonio Rossi, dejando claro que no va “negar lo evidente”. «Me ha dicho que ella es una mujer soltera y él un hombre separado, pasan tiempo en casa de Marta, pero tienen que ser ellos los que cuenten la historia y no los periodistas», añadía el periodista. En Ya son las 8 Sonsoles Ónega anunciaba nada más arrancar que a lo largo de la tarde del 11 de enero Antonio David Flores emitiría un comunicado que finalmente no llegó. Sin embargo, la periodista Beatriz Cortázar anunciaba que excolaborador de Sálvame estaba arreglando todo con sus abogados y que en el escrito que difundirá no dejará ningún cabo suelto. Sí se ha podido saber que el día que se emitió la noticia del romance, Antonio David Flores se encontraba con Olga Moreno en su casa junto a sus hijos.