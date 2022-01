Últimamente, cada vez que Paz Padilla da su opinión acerca de algún asunto controvertido, sube el pan. Pasó con las vacunas contra el virus hace unos días y ahora. La presentadora ha repetido protagonismo por un tema más nimio y propio de su parcela: la nula relación entre Rocío Flores y su madre. Sálvame debatió sobre las palabras de la joven en las que aseguraba no entender cómo su madre permitía que hablaran mal de ella en el programa.

Las reacciones de los colaboradores no se hicieron esperar. Carmen Borrego comentó que le «hubiera gustado oírla a ella salir diciendo que en este programa se le ha dado mucha caña a su madre». «Tú no puedes hacer esa afirmación, no puedes decir ‘que mi madre permita’. ¿Tú sabes si lo ha hecho o no?». «El primero que ha hablado de sus hijos en las revistas ha sido Antonio David, y tú nos has puesto a parir también», decía un enfadado Kiko Hernández, dirigiéndose a cámara. «Estás hablando de vetos. Aquí a la única que se le ha dicho que es una vetadora es a ti, porque tú vetaste a Belén Rodríguez en el debate de Supervivientes 2021. Tú, Rocío Carrasco no», añadía Kiko como si le hablara a Rocío Flores.

Casi de manera inmediata, Paz expresó su opinión, primero para decir que este enfrentamiento le provocaba «tristeza» y después para argumentar su postura: «Si yo pudiera las cogería y las encerraría en una habitación, y que se dijeran todo lo que se tienen que decir. Y hasta que no se digan ‘te quiero’, no salen de ahí. Solamente hay que decir ‘te quiero’, y olvida. Porque si vivimos con el rencor… Con el pasado no se quiere. Hay que vivir el presente, el pasado ya no existe».

Algo que no compartía el colaborador al entender que la mala relación entre madre e hija es «normal». Pero Paz Padilla seguía insistiendo en su discurso: «El amor lo puede todo». Kiko Hernández, muy cabreado, insistió: «No, no lo puede. Porque esta señora ha estado a punto de quitarse la vida, por amor de Dios». Y la presentadora se mantuvo: «Sí. Lo puede todo. Sí lo puede. El amor sí». Fue entonces cuando Hernández estalló: «¿Tú dirías que una señora que ha sido maltratada vaya con su maltratador, y que se digan te quiero? ¡Es una locura, por Dios!».

Sin embargo, la gaditana no estaba dispuesta a bajarse de la peana y trató de convencer a sus compañeros: «El amor, como concepto. El amor incondicional, el amor generoso, el amor por el que antepongo a mi rabia, mi odio, mi envidia… todo. Antepongo el amor. Si hay amor, olvidamos el rencor. Si hay amor, olvidamos lo que ha sucedido (…) hay que tener el alma blanca. Todos hemos sufrido y nos han dado palos que nos han hecho levantar cabeza. Pero para volver a empezar sólo está el amor» antes de concluir refiriéndose a este caso: «Para mí el amor de una madre y de una hija está por encima de todo».

«El amor lo puede todo» es una de las frases más peligrosas dentro de la violencia de género, que ha llevado a muchas mujeres a ser asesinadas.

No usemos más mitos dentro de la VG, por favor.

La violencia psicológica o física no es amor. El amor es respeto.

Dejen esto ya. https://t.co/fcYyGzdcSn — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) January 4, 2022

Esta polémica opinión hizo que las redes sociales se le echaran encima, como ya sucediera días atrás. Paz Padilla vuelve a estar en el ojo del huracán.