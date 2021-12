Paz Padilla asegura que «las vacunas no sirven para nada» y Belén Esteban estalla

Paz Padilla ha coleccionado un buen ramillete de polémicas en este 2021 que da sus últimos suspiros. Si algo tiene la gaditana es que siempre dice lo que piensa con absoluta sinceridad, sin importarle las consecuencias. Eso le ha valido una catarata de críticas que ella encaja con naturalidad, si bien es cierto que a veces se ha visto obligada a pedir disculpas. Ahora, suma una nueva.

La presentadora acaba en el año colocada en el ojo del huracán después de sus controvertidas palabras sobre la vacuna. Paz se encontraba haciendo un directo de Instagram, junto a Anne Igartiburu y María del Monte, cuando ha dado su opinión después de haberse contagiado por segunda vez (la primera fue en marzo) de Covid-19. Algo que, por cierto, ha estado a punto de costarle su presencia en las Campanadas de Mediaset.

Paz Padilla se ha explayado hablando sobre el aumento de contagios que se registra en el país con motivo de la entrada de la variante ómicron: «Es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten la ‘spider’, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luham, y el bicho ha mutado y ahora tenemos la oritrón. Y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la ‘spider’, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos o tres, el virus ya entra por otro lado, con lo cual, te infecta», ha explicado.

Estas declaraciones de Paz Padilla sobre el Covid son de WTF pic.twitter.com/jhwdVR0IdV — M 📺 (@casasola_89) December 30, 2021

El argumento de la presentadora no acabó ahí ya que también cree que «el pasaporte covid no sirve» por la misma razón que expuso con anterioridad. Por último, Paz cree que tanto contagio ahora podría llegar a ser positivo para la sociedad y así lo explica: «Lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente y está tanta gente inmunizada que hay muy poca ya con covid. Así que se piensa que este es el final».

Hay que recordar que Paz Padilla dio positivo hace poco y es la segunda vez. Durante la charla ha comentado cómo se sentía, así como lo negativo que ha sido esta primera parte de la Navidad: «No sé como lo he pillado ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Es más suave. Ahora ya con ómicron no es grave, pero claro la gente con el pasaporte covid ha ido infectando de covid a todo el mundo. Yo estoy limpia, me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos (…) ha sido muy triste. Además faltaba mi madre y era un año que podíamos estar todos los hermanos juntos, ya que el año pasado separado por culpa del coronavirus. Pero este año otra vez. Pero es que encima yo sola, porque Anna no cogió el Covid y ella estaba con su chico y la familia. Yo estaba sola cenando. Fue muy triste».

Belén Esteban, en desacuerdo

La ola de reacciones a las palabras de Paz Padilla no se ha hecho esperar y una de las primeras en opinar ha sido su compañera. Belén Esteban está muy sensibilizada con la pandemia, es muy responsable y no le ha gustado nada que Paz Padilla se muestra crítica con las vacunas. La princesa del pueblo ha compartido una storie en su cuenta de Instagram.

Belen Esteban estalla contra Paz Padilla #YoVeoSalvame pic.twitter.com/8JsJt7aeNS — SECRETOS CRISTINA (@loca_ojo) December 30, 2021

Esteban usa un fotograma de la charla virtual de Paz Padilla para escribir el siguiente mensaje: “Hay cosas innecesarias y ésta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar”.