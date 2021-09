Los abusos sexuales sufridos por Sofía Cristo están suponiendo una gran conmoción general. En los pasillos de Telecinco no se habla de otra cosa, su madre Bárbara Rey está absolutamente hundida, y el desgarrador relato de la joven ha sido objeto de debate durante la tarde del miércoles de ‘Sálvame’. El programa ha contado con la opinión de un especialista y colaborador médico habitual, el doctor Sánchez Martos, que ha debatido con Paz Padilla y el resto de colaboradores esta situación.

Nada hacía presagiar que el debate iba a acabar teñido de agria polémica. Todo comenzó cuando la andaluza planteó una cuestión encima de la mesa: «Estamos hablando con el doctor sobre si es necesario denunciar este tipo de cosas, si la víctima, pasados tantos años, quiere remover…». Con eso dudaba de lo beneficioso de sacar a la luz los abusos habiendo pasando mucho tiempo.

Una afirmación que no compartía el galeno: «Si no se denuncia el violador seguirá violando… Si el violador es un psicópata, que no solo ha violado una vez, es un pederasta y le ha salido bien, continúa, por lo tanto hay que denunciarlo siempre. «La ley afortunadamente ha cambiado y ahora el código penal también tiene que cambiar porque la víctima puede denunciar hasta que tenga 35 años. El delito no prescribe como antes, que tenía de margen hasta cumplir los 18 años. Yo siempre he defendido que nunca tiene que prescribir», comentaba Martos.

Paz Padilla quería puntualizar su opinión: «Pero, y si esa persona es un abuelo, un tío, un hermano… ¿cómo desestructura a esa familia? Te pueden culpar porque seguramente una parte de la familia le dirá ¿cómo le haces eso a tu abuelo, a tu padre…? Mi madre siempre contaba ‘fíjate, la madre lo consentía, lo sabía». Sin embargo, lo único que consiguió fue generar un gran estupor entre sus compañeros. «Mi madre siempre contaba ‘fíjate, la madre lo consentía, lo sabía….’», continuaba. «¿Y cómo es que mi abuelo hizo eso, mi padre lo permitió…? Lo que queda claro según todos los estudios de los psicólogos es que la persona que ha sufrido abuso sexual, sea el que sea, le marca para toda la vida», apostillaba.

Las redes piden el despido de Paz Padilla

Esta polémica opinión ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde algunos usuarios han pedido represalias contra la gaditana: «El discurso de esta persona es un peligro. A la calle ya», «Cómo se puede permitir este discurso por parte de la cadena» o «que dice Paz Padilla que cómo vas a denunciar una violación si la ha hecho un padre, un hermano, un abuelo… si eso desestructura la familia. ¿Es necesario que esta señora siga en televisión?» , son algunos de los comentarios que se han leído.

Os dejo aquí el corte pic.twitter.com/pmEYqJ9eS2 — alvarovargas80 (@alvarovargas80) September 15, 2021

Ante esta fuerte controversia, Paz Padilla ha creído conveniente pedir disculpas públicas: «En ningún momento no he dicho que se denuncie ese tipo de delitos. Es más, me gustaría que se pudiera que todos denunciaran. Estos temas no se tienen que tratar con frivolidad porque son muy serios. Me da igual la edad o el tiempo que haya transcurrido, que el culpable sea perseguido y juzgado, sea familia o no. Pienso que un abuso de ese tipo a un menor o a alguien de cualquier edad debe ser acusado y juzgado».