Bárbara Rey abandona Madrid para volver a Málaga pero en la maleta se lleva una profunda tristeza que tardará mucho tiempo en eliminar. En ningún caso imaginó cuando hizo el trayecto inverso que iba a regresar absolutamente hundida. El motivo no es otro que la confesión por parte de Sofía Cristo de que sufrió abusos sexuales cuando tan solo tenía 5 años. Las primeras declaraciones, ya en frío, de su madre muestran a una persona muy afectada por ser consciente ahora de la pesadilla que vivió su hija.

Rey entra a toda prisa en la estación ferroviaria de Atocha-Madrid y allí le estaba esperando un equipo de reporteros para preguntarle por el desgarrador relato de su hija con Ángel Cristo. Absolutamente abatida y con un semblante serio bajo su mascarilla, la vedette confiesa no estar bien y no sentirse preparada para hablar de este tema. Ha sido todo un mazazo del que le costará mucho recuperarse.

La del pasado martes fue una noche tremendamente dura para ella. Sofía Cristo se sometió a la curva de la vida dentro de la casa de ‘Secret Story’ para hacer un desgarrador relato que mostró lo complicada que había sido su infancia. Gran parte de responsabilidad de ello la tuvo Ángel Cristo y sus adicciones, según contó ella misma: «Mi padre tenía espondilitis anquilosante y eso duele muchísimo. Es verdad que tenía problemas con el alcohol y cuando probó otras cosas eso fue lo que le hizo engancharse porque vio que le calmaba. Creo que cuando introdujeron el teatro en el circo empezaron a venir muchos actores que consumían y le dieron a probar. Él vio que se le quitó todo».

Lo que no esperaba Bárbara era que su hija iba a contar ante toda España un secreto nunca jamás revelado: fue víctima de abusos sexuales con tan solo cinco años: «Mis recuerdos empiezan a los 5 años. Recuerdo tener siempre muchísimo miedo por los malos tratos… Yo tenía buena relación con mi padre, pero recuerdo ver malos trato en una casa porque siempre pensábamos que la iba a matar. Para mí es una liberación que se separen (…) Estamos viviendo con mi madre en la casa y en el salón, un día una persona, no puedo decir quién ni lo voy a decir nunca, pero con 5 años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no sabía qua era eso hasta que fui creciendo. Nunca fui consciente de si eso me ha podido afectar hasta que he sido más mayor .Nunca se lo conté a mi madre ni a mi hermano, porque es una persona muy allegada a nosotros». Una confesión que dejó a su madre bañada en lágrimas.

Bárbara Rey desvela a los micrófonos que ha viajado a Málaga, donde reside habitualmente, para someterse a un chequeo médico y controlar así las secuelas que le ha dejado la COVID-19. Uno de ellos es una frecuente caída de cabello que ha intentado subsanar cortándose el pelo. Hay que recordar que estuvo ingresada con un pronóstico complicado en el hospital en hasta dos ocasiones por culpa del coronavirus y sus efectos posteriores.