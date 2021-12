Con medio recorrido de la Navidad ya cumplido, Paz Padilla ha aprovechado para echar la vista atrás y hacer memoria sobre cómo están siendo estas fechas tan señaladas para ella. Y es que pese a que esta época sea una de las más esperadas por cientos de rostros conocidos para reunirse con sus familias, la presentadora ha confesado no haber pasado por su mejor momento.

En un directo de Instagram junto a Anne Igartiburu y María del Monte, la gaditana se ha sincerado al máximo tras admitir haberse contagiado de covid por segunda vez, a tan solo unos días de dar las Campanadas en Telecinco junto a Carlos Sobera: “Ha sido muy triste. Ha sido un año muy triste, ya que además faltaba mi madre y era un año que podíamos estar todos los hermanos juntos, ya que el año pasado estuvimos separados por culpa del coronavirus. Pero este año otra vez. Pero es que encima yo sola, porque Anna no cogió el covid y ella estaba con su chico y la familia. Yo estaba sola cenando. Fue muy triste”, relataba la humorista.

Su explicación no quedó ahí y también quiso dar detalles sobre los síntomas que había experimentado a raíz de la nueva variante de coronavirus: “No sé como lo he pillado ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Es más suave”, confirmaba mientras comparaba este contagio con un “catarro fuerte”: “Ahora ya con ómicron no es grave, pero claro la gente con el pasaporte covid ha ido infectando de covid a todo el mundo. Yo estoy limpia, me quedé sin Navidad, yo y mis hermanos”, finalizaba.

No ha sido hasta ahora cuando Padilla ha querido desvelar su positivo en coronavirus, tal vez para no alarmar a los seguidores de Telecinco, teniendo en cuenta que la Nochevieja está a la vuelta de la esquina. Pese a haber sido contagiada hace tan solo unos días, Paz ya ha completado su cuarentena y ha dejado claro que está perfecta para recibir el año 2022 en compañía de Sobera desde Vejer de la Frontera. Quien no ha tenido tanta suerte ha sido Ana Obregón, que tras dar positivo en coronavirus hace tan solo unas horas, no será la encargada de decir adiós al 2021 junto a Anne Igartiburu en TVE, siendo sustituida por Jacob Petrus en una noche cargada de magia y propósitos.

Esta no ha sido la primera vez que Paz Padilla ha tenido que lidiar con las consecuencias del coronavirus. Fue durante el pasado mes de marzo cuando, a través de Sálvame, la presentadora reconoció su ingreso hospitalario por un empeoramiento de los síntomas propios de esta afección: “Los primeros días fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas, pero tengo que contaros que, a partir del quinto día, empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverse del sofá. (…) El octavo día empecé a sentir una presión en el pecho, me costaba respirar”. No obstante, la de Cádiz consiguió superar este bache con creces y ahora se prepara con ilusión para las que serán sus segundas Campanadas en televisión.