Anne Igartiburu revela cómo serán sus primeras Navidades divorciada

Anne Igartiburu está más que preparada para empezar sus primeras Navidades como soltera. Atrás queda ya su divorcio de Pablo Heras-Casado. La presentadora está radiante y muy contenta del gran éxito que está teniendo el espacio que conduce en TVE: Corazón. Se ha divertido durante la presentación de 100 días con la Tata, el documental que Miguel Ángel Muñoz ha grabado con su tía abuela.

Discreta en lo que a su vida privada se refiere, Anne sí que habló del importante papel que cumplen las abuelas en la sociedad, así como de tener un bonito recuerdo hacia las dos grandes pérdidas que ha tenido el mundo del espectáculo en la última semana: la de Verónica Forqué y la de Carlos Marín de Il Divo.

Después de ver el documental y la increíble relación entre Miguel Ángel Muñoz y la Tata, Anne Igartiburu opina que «es como la vida misma. Yo creo que no se nos olvida todo lo que hemos aprendido, sentido y vivido durante el confinamiento». Están siendo semanas duras en la que los contagios por la nueva variante Ómicron de COVID están haciendo mella, es por eso que la vasca tiene claro lo que le pide al 2022: “Pues mira, que tengamos salud, que no nos falte trabajo, sobre todo a los más jóvenes que les hace falta. Y que estemos siempre para ayudarnos los unos a los otros».

La presentadora tiene claro cuál es la mayor lección que le ha dado el documental: «El respeto por los mayores, yo creo que eso lo tenemos todos de una u otra forma, pero verlo aquí reflejado está muy bien· Los abuelos son los grandes maestros. Al final yo creo que son los que también hacen que seamos lo que somos, porque también somos lo que fueron nuestros padres. Así que gran parte grandes maestros».

No cabe la menor duda de que van a ser unas Navidades muy diferentes para ella. Serán las primeras que no pase junto a Pablo Heras-Casado tras el divorcio de ambos. No obstante, Igartiburu está completamente recuperada y la sonrisa luce bajo su doble mascarilla: «Bueno, soltera… yo estoy bien», decía. ¿Quizá tenga algo que decir pero todavía no era el momento? Solo el tiempo lo dictaminará. Lo que sí cuenta es cómo las va a pasar: “Nochebuena en casa y Nochevieja en la Puerta del Sol y sobre la marcha el resto. Con Corazón a tope todos los días, a las dos y media», dice.

Por último, Anne Igartiburu habló de la importancia de dar visibilidad a la salud mental, a propósito de la muerte de Verónica Forqué: “Claro. Se ha incrementado mucho, somos vulnerables y además nadie está libre de poder estar en un momento más vulnerable que otro y por eso hay que cuidarse emocionalmente. De hecho, yo desde que empezó el covid es lo primero que empecé a hacer. Hay más de 400 entrevistas con profesionales que hablan de eso, de la importancia de la gestión de la emoción, de arroparse, de saber pedir ayuda y de entender que las personas tienen su proceso y que hay que estar muy atento para ayudarnos los unos a los otros”.

El próximo reto de Anne será volver a ser la imagen de TVE -junto a Ana Obregón- para despedir el año comiéndose las doce uvas. Este año dará un mensaje de esperanza para todos.