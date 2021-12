Tristísima e inesperada noticia: Verónica Forqué ha muerto. Su cuerpo ha sido hallado sin vida en su domicilio de Madrid, situado en el número 7 de la calle Víctor de la Serna, por los servicios de urgencia del Summa 112. Eran las 12.49 cuando se encontraban el cadáver de la actriz, sin signos de violencia y sin indicios de participación de otras personas. Por el momento se desconocen los motivos de un fallecimiento que ha consternado a todo el país, si bien es cierto que ella habló de los episodios de depresión que había sufrido durante algunos momentos de su vida. A las 12.39 de este lunes 13 de diciembre, la asistenta del hogar de la intérprete llamó a los servicios sanitarios para dar la alerta. Nada se pudo hacer por salvarle la vida y solo se pudo confirmar el deceso.

Verónica Forqué había participado hace pocas semanas en MasterChef Celebrity 6. Precisamente, habían sido esos problemas de salud mental los que le obligaron a retirarse del concurso cuando era una de las grandes favoritas a llevarse la victoria. Durante la despedida con sus compañeros afirmaba que su cuerpo «había dicho basta». Nadie habría podido imaginar el durísimo desenlace acontecido.

Forqué se había convertido en toda una líder de carisma dentro de las cocinas de MasterChef. Brindó auténticos momentazos a la audiencia, pero la intensidad y entrega con la que se tomó su concurso le pasó factura y decidió hacer un paréntesis. Se marchó por unos días para después regresar y anunciar que tiraba la toalla definitivamente: «Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba del cocinado de equipos me agobié. Yo no soy de tirar la toalla pero esta vez hay que ser humilde y decir no puedo más. Me quito el delantal pero por un rato, en la final volveré a aplaudir en la grada. No puedo más», dijo.

Nacida en Madrid el 1 de diciembre de 1955, Verónica Forqué era hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo. Su hermano era el director Álvaro Forqué, quien también perdió la vida en 2014. Ha tenido el lujo de haber sido una de las grandes actrices del siglo XX y parte del XXI de nuestro país. En su palmarés brillan cuatro Premios Goya. Como actriz protagonista lo logró con La vida alegre (1986) y Kika (1994). Como actriz de reparto se llevó el Goya por El año de las luces (1986) y Moros y cristianos (1987).

Estudió Arte Dramático y Psicología, carrera que no terminó. El cine le hizo grande de la mano de Almodóvar, en 1983, pero el teatro también le dio momentos grandes. En el plano personal, su relación sentimental más conocida fue con el cineasta Manuel Iborra, con quien estuvo casada desde 1981 hasta 2014, dejando una hija en común, María. De aspecto estrambótico, la joven se abrió a todos al estar acompañando a su madre durante su paso por MasterChef Celebrity. Verónica Forqué hablaba así de ella hace años: «Mi hija es muy valiente. Me da un poco de vértigo pero la adoro. Yo era transgresora, pero no tanto», decía en una entrevista con El Mundo en 2015″. Ahora será quien deba mantener vivo el legado de su madre, una artista inolvidable. Descanse en paz.