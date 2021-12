La última edición de MasterChef Celebrity llegó a su fin con los momentos más emotivos de la historia del programa. Juanma Castaño y Miki Nadal ganaron el concurso, pero sin duda la reina de MasterChef Celebrity fue la gran Verónica Forqué. La actriz consiguió convertirse en la protagonista del talent por su carisma y por sus apariciones, sobre todo en las pruebas de exteriores.

Igual que regalaba abrazos y sonrisas a sus compañeros y a los jueces, la actriz era capaz de sacar toda su furia y llevar al extremo a sus compañeros en las pruebas de exteriores de MasterChef Celebrity, convirtiéndose en una specie de Jekyll y Mr Hide.

Verónica Forqué era Treding Topic en Twitter cada lunes incluso antes de que empezara el programa. Su carisma y los momentazos que nos regaló hizo que los espectadores estuvieran totalmente pegados a la pantalla esperando a que la actriz hiciera de las suyas y nunca defraudaba.

¡Menuda prueba de exteriores! Verónica Forqué fue la gran protagonista del noveno programa con momentazos como estos 🥲🧡 https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/GRlpDLU7tQ — MasterChef (@MasterChef_es) November 10, 2021

Buena prueba de su carácter se pudo ver durante una de las pruebas en exteriores – en uno de los campamentos de Masterchef – cuando capitanéo a sus compañeros, pero su intensidad acabó colmando la paciencia de algunos. Miki Nadal opinaba así de este momento en Zapeando: «Verónica piensa de verdad que todo lo que hacemos los demás lo hacemos mal. En la primera prueba que fue capitana me despistó un poquito, pensé ‘¡madre mía!’; pero ya esta vez lo disfruté, porque ya sabiendo cómo es ella, lo disfrutas (…) le gusta bastante más mandar que cocinar. Ella da muchas vueltas cuando es jefa de equipo, que tiene dos misiones: andar de un lado para otro y tirar cosas. Pero es que ella es muy divertida, yo lo disfruto muchísimo», comentó.

Otro de los momentos en los que se convirtió en meme fue apoyando a Terelu Campos en una de las pruebas. Sus gritos animando a la hija de María Teresa son otro de los momentazos de la edición: «Tereluuuu, vas bien Terelu», decía con su clásica voz ronca.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Verónica Forqué es una de esas mujeres capaz de concentrar toda la atención por diferentes motivos, pero lo que nadie se esperaba es que el pasado 15 de noviembre se pidiese una excedencia. La actriz decidió abandonar el concurso temporalmente y así se lo hizo saber al jurado: «Pepe, soy Verónica. Jefe, no tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena».

«Me voy a cabrear, me cabreo yo también»

«Perdón, so sorry, yo no me cabreo nunca»#MCCelebrity pic.twitter.com/SlBfWxlakl — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Ahora Verónica Forqué ha vuelto a ser noticia y esta vez por algo que nos entristece a todos. Verónica Forqué ha sido hallada muerta en su casa de Madrid a los 66 años.