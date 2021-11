Quedan pocas semanas para que esta entrega de Masterchef Celebrity llegue a su fin. Pero mientras, los concursantes están dejándose la piel en cada una de las pruebas. Este lunes cada uno de ellos han tenido una gran sorpresa, ya que han podido cocinar junto a un miembro muy especial de su familia. David Bustamante ha podido compartir esta experiencia de la que “estoy aprendiendo mucho” junto a su hermano Igor, una de las personas más importantes de su vida.

Mientras los hermanos estaban realizando su receta ha salido a la luz un detalle hasta ahora desconocido sobre el divorcio del cantante de Paula Echevarría, con quien tiene una hija en común, Daniella. “Mi hermano es muy especial”, ha dicho Bustamante nada más ver a Igor entrar en las cocinas. Una vez se han puesto manos a la obra para poder superar el reto, han dejado claro la gran complicidad que les une. “Cuando me encontré siendo padre soltero, mi hermano fue el primero que me enseñó a hacer cosas para mi hija”, ha dicho David Bustamante muy emocionado.

“Esos son los detalles que se valorar. Eso es mi familia”, ha indicado con los ojos vidriosos al recordar aquel complicado episodio que vivió. Desde siempre el cantante se ha mostrado muy orgulloso de su familia y de sus orígenes y cada vez que ha tenido la oportunidad no ha dudado en expresarlo a los cuatro vientos. Actualmente, Bustamante mantiene una relación consolidada con Yana Olina, bailarina que conoció cuando participó -y ganó- en Bailando con las Estrellas. Por su parte, la actriz acaba de ser madre de su segundo hijo, el primero con Miguel Torres, con quien tiene una historia de amor desde hace ya varios años.

El mensaje de Paco León a Carmina

Otro de los momentos más emocionantes de la noche se ha vivido cuando Carmina ha recibido un mensaje de su hijo Paco León. «Mueñeca ¿qué no te echan todavía no? Bueno pues nada aprendiendo y divirtiéndote que yo sé que lo estás haciendo. Estás haciendo dos de las cosas que más te gustan hacer, comer y dar de comer. Todavía me acuerdo yo en los rodajes cuando traías comida y te decía ‘mamá que eres la protagonista que hay catering’. Que te quiero mucho y nos sentimos muy orgullosos de ti antes de levantarte de la cama», ha dicho el actor con ese toque de humor que tanto le caracteriza.

Ante estas palabras, la participante no ha podido aguantar y ha roto a llorar. «Es mi pies y mis manos», ha comenzado diciendo. «Tiene una bondad…», ha añadido sin poder contener las lágrimas. Después, Paco León ha entrado a las cocinas sorprendiendo a su madre y ambos se han fundido en un emotivo abrazo.

Prueba de eliminación

Los primeros concursantes que se han convertido en semifinalistas han sido David Bustamante y Carmina, que eran los componentes del equipo rojo. Tanto la actriz como el cantante han competido contra el equipo azul, formado por Veronica Forqué, Micki Nadal y Belén López. En este juego, Juanma Castaño se ha convertido en el árbitro, papel que no le ha gustado en absoluto. «No me puedo creer donde he llegado», ha dicho Carmina nada más conocer el veredicto. «Estoy orgulloso por todo el trabajo, feliz y agradecido», ha dicho por su parte Bustamante.

Juanma Castaño y Micki Nadal, que han estado a punto de ver cómo uno de los dos abandonaba el concurso, han podido celebrar su pase a la semifinal por partida doble. «Ambos os lo merecéis», han dicho los miembros del jurado al unísono. Por otro lado, Veronica Forqué no ha podido acudir al duelo final por encontrarse indispuesta. «El cuerpo no puede más cuando me recupere iré», ha sido el mensaje que ha mandado la carismática actriz.