La edición vigente de MasterChef Celebrity está dejando una grata impresión a toda la audiencia. Así lo confirman los buenos datos que está cosechando. La entrega del pasado lunes reunió delante de la pantalla a un 19,6% del total, lo que se traduce en más de 2 millones de espectadores pendientes de las andanzas de Juanma Castaño, Terelu Campos, Miki Nadal, Verónica Forqué y compañía.

Al margen del éxito que está acumulando, el talent culinario ha sido noticia en los últimos días por la filtración del sueldo que cobran los concursantes. Todo comenzó a raíz de un comentario de Verónica Forqué, que tras ganar el primer reto de la noche, se embolsó 4.000 euros que debía donar a una ONG que ella elija. La polifacética actriz se preguntaba si eso se sumaba a su retribución semanal.

«Esto no es cocinar, esto es una prueba psicológica extrema para un ser humano. Que traigan aquí a los astronautas» @juanmacastano #MCCelebrity pic.twitter.com/0J1pF7180h — MasterChef (@MasterChef_es) November 8, 2021

¿Cuánto cobran los concursantes de MasterChef Celebrity 6? El portal de Transparencia de TVE ha querido dar respuesta a esta intrigante pregunta. El sueldo medio de cada uno de los concursantes por programa es de 15.000 euros, una cantidad que puede variar ligeramente hacia arriba o hacia abajo. El presupuesto total de la cadena para el espacio de cocina es de 1.490.000 euros, datos que ha facilitado el portal El Televisero.

Ha sido el secretario del Consejo de Administración de la corporación, Alfonso Morales, el que ha dado detalles acerca de esta cuantiosa cantidad que perciben los participantes en los fogones: «Hay que tener en cuenta que los concursantes van siendo eliminados semana a semana por lo que el total de la partida es una estimación basada en el número de concursantes, el número de capítulos y la cadencia de eliminación». Los sueldos son bastante altos pero muy lejos de los 30.000 euros que, por ejemplo, se pagan en Supervivientes.

El último programa de MasterChef Celebrity tuvo varias sorpresas. La primera de ellas fue la visita sorpresa de Boris Izaguirre, finalista de la tercera edición. Su carisma dejó un gran sabor de boca a los participantes. Otro momento anecdótico fue la consecución del delantal dorado por parte de Verónica Forqué. La intérprete se está convirtiendo en el alma del concurso gracias a una personalidad tan estrambótica como simpática, aunque con muy mal genio cuando le toca liderar las pruebas. Eso sí, su buen hacer y conocimientos le permitieron quedarse una semana más y no poder ser eliminada.

El pasado lunes también hubo expulsión doble: Arkano e Iván Sánchez abandonaron las cocinas de MasterChef. Ha sido un reto que no olvidarán en la vida: «Ha sido un triunfo. Vengo de no saber picar una cebolla, ni siquiera hacer una tortilla. Muchas veces me imponía barreras y me decía, ‘no, tú no puedes hacer esto’ y llegar hasta aquí y de una forma más o menos digna me ha hecho crecer como persona y comprender que puedo superarme cada día. Masterchef Celebrity me ha dado apertura mental y ver que soy capaz de hacer cosas que consideraba inimaginables», comentó el rapero.