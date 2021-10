MasterChef Celebrity | David Bustamante, desolado tras la expulsión de Yotuel Romero

Sartenes, alimentos, formas de cocción, nervios, tensión… MasterChef Celebrity está compuesto de una gran cantidad de elementos, pero en los últimos programas los concursantes de esta sexta edición de rostros conocidos están dejando claro que además de la destreza en los fogones hay a otra cosa a tener muy en cuenta, sus emociones. Según van pasando los programas estos se vuelven cada vez más tensos, no solo porque los retos a los que se enfrentan son cada vez más difíciles, también porque todos ellos se conocen mucho más, lo que da lugar a roces, enfados y lágrimas. Esta noche han sido estas las que han aderezado la parte final del reality, que ha despedido a Yotuel Romero.

El concursante parecía una de las grandes apuestas de la edición, pero un bizcocho sin sabor se ha convertido en su billete a la expulsión, algo que no se esperaba nadie. Ni él mismo ni mucho menos sus compañeros. De hecho, el cubano es quizás quien mejor se ha tomado su expulsión. «¿Qué vamos a hacer sin él? Si es de los mejores», se preguntaba la actriz Victoria Abril, que junto a Yotuel y Terelu Campos estaba en la cuerda floja de este lunes. Mientras que la hija de María Teresa Campos se quedaba casi sin poder articular palabra, «estoy en shock porque Yotuel ha significado mucho para mí. Me muero de pena» ha dicho, desde la pasarela se oía la tristeza de David Bustamante, que por nada del mundo sospechaba que tendría que decir adiós al que se había convertido en su gran apoyo dentro de la edición.

Pese a ser rivales, los dos músicos no tardaron en congeniar y hacerse grandes amigos, de ahí que el cántabro no pudiese esconder el trauma que era para él tener que despedirse de Romero. «Es un palo que no me esperaba para nada. Se me va mi mitad. Es un palo terrible. Somos hermanos», se lamentaba David, que ha escondido el rostro entre las manos. Por su parte, el marido de Beatriz Luengo ha optado por quedarse con la experiencia y todo lo que ha aprendido durante ella, «me siento séper afortunado por haber vivido la experiencia de MasterChef. Me hubiera gustado quedarme un poco más y seguir aprendiendo, pero en la vida todo es por algo. Yo seguiré cocinando porque el esfuerzo y la perseverancia triunfan. Yo me entregué. Lo di todo. ¿No fue como esperaba? No pasa nada. Seguimos. (…) Lo que más me ha gustado es la gente y disfrutar la cocina, viajar, charlar. Sobre todo con este equipo de monstruos, en especial con Busta, son todos muy buenos compañeros», ha dicho antes de colgar su delantal y darse un gran abrazo con David.

Una jornada muy difícil para Terelu Campos

¿Quién crees que tiene razón? RT Terelu Campos FAV Victoria Abril#MCCelebrity pic.twitter.com/jpFCHigQxw — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

Las semanas de trabajo van pesando en los concursantes y tanto la tensión como el roce con el resto de compañeros están haciendo que los nervios estén a flor de piel. Este lunes una de las más afectadas ha sido Terelu Campos, que no solo ha sacado su carácter en varias ocasiones, también su lado más sensible pues como ha asegurado cuanto más mayor es más fácil le resulta llorar, algo que antes no le sucedía.

Lo cierto es que las cosas no han ido muy bien en el equipo, que no ha conseguido sacar los platos con toda la calidad necesaria. «Me quiero ir. Ha sido un desastre. Qué vergüenza. He sentido impotencia, era todo caótico, me he agobiado mucho», le decía Terelu a Pepe Rodríguez, ya sin poder evitar las lágrimas. Justo después, la presentadora se ha visto al límite durante la prueba de exteriores tras ver como Victoria Abril, con quien ha compartido equipo, no se estaba entregando a la tarea y de mala gana le ha echado parte de sus crustáceos para que los preparase ella. «De buena soy buena, pero también tengo muy mala hostia», advertía la colaboradora de Viva la vida, expresando que «cuando veo que me atacan sin motivo y sin razón… Ahí saco el carácter porque lo tengo».



De vuelta en plató, la veterana actriz se mostraba muy afectada por su discusión con Terelu. «Tengo la impresión de no haber parado de trabajar. Pero por lo que veo, no es bastante. Por eso es que me quiero ir. Si encima de ser mala, la peor cocinera de todos los que estamos aquí, no ayudo al equipo… no dan ganas de seguir», le ha contado a Jordi Cruz durante la prueba, añadiendo que «estoy con el síndrome del impostor. Llevo 4 semanas diciendo que no estoy preparada para este programa». Unas palabras que todavía no ha hecho realidad, pues de momento Victoria Abril sigue formando parte de esta edición tan polémica.