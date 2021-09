MasterChef Celebrity | El adiós a Vanesa Romero y la nueva polémica de Victoria Abril

Hay gente que lleva mejor la presión y otras como Victoria Abril o Verónica Forqué, a quienes les cuesta un poco más. Las actrices han vuelto a ser protagonistas de la nueva entrega de MasterChef Celebrity por su intensa forma de ser. Si bien es cierto que ambas han demostrado su talento en los fogones, su actitud no es siempre la mejor para trabajar en equipo, por lo que terminan sacando de quicio a sus compañeros de programa. En esta ocasión ha sido David Bustamante el que ha tenido roces con ellas. Y por separado.

Al igual que la pasada semana, la tensión ha tenido lugar durante la prueba de exteriores, en la que ambas, junto a David y otros famosos, han tenido que ponerse bajo los mandos de Eduardo Navarro. Forqué ha vuelto a pronunciar comentarios fuertes que muchos han optado por ignorar pero a los que el cantante no ha dudado en responder cuando le ha mandado a hacer una tarea, «¿pero no estaban hechos ya?», le preguntaba Bustamante antes de ponerse con la tarea, a lo que ella muy categórica le respondía: «haz lo que te digo, si no no te lo diría. No me contestes con otra pregunta, eso no es trabajar en equipo».

«Tenéis un pelín que parecéis que estáis mandando. conmigo no va ese rollo. Tengo buen rollo cuando se habla con respeto», espetaba a la veterana actriz que le respondía que «¿pero qué respeto?». Todo terminaba con la intervención del jefe de equipo, Eduardo Navarro, que regañaba a Verónica: «tú eres la encargada de los rábanos, deja de liar a la gente. Sigue tú con los rábanos». «Si tuviese que coger otra vez a Verónica o le vuelve a tocar en mi equipo le haría una camisa preciosa, una camisa de fuerza divina, en un tejido que no rompa. Una pana».

Al poco era Victoria Abril quien se cruzaba con el autor de Por haberte conocido. «Es que emplátais como el culo», decía en voz alta, justo cuando era el músico el que estaba colocando una salsa sobre unos panes. «Como coach no tenéis precio ninguno», le respondía este bastante molesto, señalándole que «cada uno hace lo que puede, Victoria».

Abril quería ayudar al cantante y proponía que cada uno emplatara por un lado, a lo que Navarrete se negaba. Su respuesta no fue la mejor, pues lejos de aceptarlo se sentó en el suelo a esperar a que la llamaran de nuevo. «La tensión se nota. Lo que no me gusta es que cuando le tocaba a ella ser jefa, todos la apoyamos y nos entregamos. Sin embargo, cuando es Edu el jefe no me gustó la actitud de ella. (…) Estoy viendo una Victoria que no me gusta, cortada, cerrada, fuera de equipo, como si fuera por otro lado», decía sobre este asunto Yotuel Romero.

Adiós a Vanesa Romero

La parte más amarga del programa la ha protagonizado Vanesa Romero, a quien se le ha atragantado un plato de pescado. Algo que a priori debería costarle poco, pues su padre es pescadero de profesión, y que ha causado su salida de Masterchef. Un plato de cazón en adobo con tuétano de atún que no fue del gusto de los miembros del jurado y es que se le quedó crudo y sin sabor.

«¿Y ahora qué? ¿Cuándo vuelvas a casa vas a volver a comer pescado?», le ha preguntado divertido Pepe Rodríguez tras su expulsión. «Pescado creo que por una temporada no, yo creo que en mi casa me van a recibir con carne, pasta y otro tipo de cosas. Porque, madre mía…», respondía la actriz, que pese al mal sabor de boca no ha dejado de mostrar su bonita sonrisa.