MasterChef Celebrity 6: primera expulsión, una ‘zasca’ y un encontronazo, así ha sido su estreno

El entusiasmo y los nervios han sido dos de las claves del estreno de ‘MasterChef Celebrity 6’, que este lunes ha regresado a la pequeña pantalla con un nuevo elenco de famosos dispuestos a demostrar que son los mejores en los fogones. A pesar de las ganas que todos ellos han puesto, lo cierto es que ha habido grandes momentos protagonizados principalmente por Terelu Campos, Victoria Abril y la cantante Tamara, que se ha convertido en la primera expulsada.

A lo largo de las pruebas, ha ido quedando claro que entre buena parte de los concursantes va a haber una gran relación. Pero esto no significa que sea generalizado y que no vaya a haber momentos de tensión. Así lo han dejado claro este mismo lunes Terelu Campos y Juanma Castaño, que han dado lugar a un divertido desencuentro.

La presentadora y el periodista, que han tenido que formar equipo y cocinar con los ingredientes favoritos del otro. Ha sido durante la presentación de sus creaciones cuando Juanma le ha pedido a la malagueña que no fuera muy dura con él. «Tú ten en cuenta también de dónde vienes. Tu pasado es tu pasado», le decía el comunicador deportivo, algo que no sentaba muy bien a la hija de María Teresa Campos. «Oye que me estoy mosqueando», le advertía.

Consciente de que la tensión estaba creciendo, Castaño ha intentado relajar el ambiente aunque Terelu seguía a la defensiva, «¿a que te valoro esto como una mierda?», ha llegado a decirle, provocando una risa generalizada. Tras pedirle disculpas, el locutor de la cadena COPE ha aprovechado para intentar explicarse, «no quería decir eso. Quise decir que tus novios en la primera cita no te harían una lubina con pasta de patatas». «¿Pero tú qué tienes que decir de mis novios? No, pero a lo mejor me hacían cosas mejores», le ha respondido la de ‘Viva la vida’, ya sin contener la risa.

Y aunque parecía que estaba viviendo un momento divertido, pocos minutos después llegaba la «venganza» de Terelu, que respondía así cuando el jurado le preguntaba con el plato de Juanma Castaño: «Pues como alguna de sus novias. Aceptable».

Recordando al director más famoso

Siempre ocurrente, Victoria Abril ha protagonizado un momento muy curioso en esta primera velada. La actriz, que ya ha demostrado en más de una ocasión que no tiene problemas en decir lo que piensa no ha dudado en mandarle un ‘recado’ a Pedro Almodóvar. Todo ha ocurrido durante la prueba de exteriores, cuando Miki Nadal ha sacado a coalición el nombre de Pedro Almodóvar, ya que estaba trabajando con dos de las mujeres que han estado bajo sus órdenes, la propia Victoria y Verónica Forqué.

«A mí me encanta Almodóvar y lo imito y todo», ha dicho el presentador, que les ha asegurado también la suerte que «habéis tenido todas a trabajar con él». Y si en un primer momento la protagonista de ‘Tacones lejanos’ parecía no quería hablar del tema, finalmente no ha dudado en responder diciendo, » ¿Verdad? Qué pena que no me quiera ver ni en pintura, de verdad».

Un dato que Miki parecía no conocer, «¿cómo que no?», le preguntaba. «Oye, la última fue hace 25 años. A todos los directores les gustan las mujeres a una edad. A él le gustan a los 30. Y a la que cumples 40, se acabó», ha añadido Abril, que quizás en ese momento no recordaba que Penélope Cruz, de 47 años, ha rodado con él ‘Madres paralelas’, cinta por la que ha recibido el premio de interpretación del Festival de Venecia.

Un triste adiós

El corazón roto. Eres increíble @Tamara_online, estamos súper orgullosos de ti y te mereces lo mejor https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/XL84pneQYl — MasterChef (@MasterChef_es) September 13, 2021

A pesar de que era el primer programa, el nivel estaba alto y la artista sevillana no ha logrado superar el reto, algo que le ha provocado un gran disgusto, no pudiendo contener las lágrimas. Su situación económica no es la mejor pues, según ha desvelado, «llevo un año muy complicado, los negocios cerrados, no he podido dar conciertos, tengo cuatro hijos que mantener. No soy pretenciosa. Soy una mujer normal, sencilla, y tengo que llevar el pan a mi casa», confesaba muy apenada, recordando a sus hijos «tengo 4 niños y es difícil de mantener».