El pasado lunes 13 de septiembre hemos podido disfrutar de la primera entrega de la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity’. Hemos sido partícipes de cómo se ha realizado uno de los castings más completos y potentes que se recuerdan, con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera como integrantes del jurado.

Parece que esa alegría de pisar por primera vez las cocinas más famosas de la televisión duró menos de lo esperado. Y es que en la primera noche pudimos conocer a la primera persona expulsada de esta sexta edición de ‘MasterChef Celebrity’. Esto tuvo lugar justo después de la prueba de exteriores, donde el equipo azul fue el elegido para enfrentarse a la eliminación.

Este grupo estaba integrado por Terelu Campos, Eduardo Navarrete, Tamara, Vanesa Romero, Juanma Castaño y Arkano. El jurado quiso premiar a la persona que tuvo mejor actitud en esta prueba, en este caso, a David Bustamante. El cantante tuvo la oportunidad de salvar del foso a dos de sus compañeros, eligiendo a Juanma Castaño y a Arkano.

Ahora bien, ¿en qué consistía la primera prueba de eliminación de la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity’? En preparar nada más y nada menos que un plato “gold food”, es decir, comida para ancianos. Los jueces estaban acompañados por dos rostros conocidos como son Guadalupe y Aurelia, participantes de ‘MasterChef Abuelos’.

En una de las tantas visitas que hacen a los aspirantes, vieron cómo algo no iba bien en el plato de Tamara. Parece que el punto del solomillo no era el óptimo. Esto era algo a destacar ya que, a diferencia del resto de los aspirantes, la artista sí que contaba con instrumentos de cocina bastante favorables para que realizara un plato a la altura de las circunstancias.

Una vez presentó el plato a los jueces, Tamara no pudo evitar llorar ante las negativas críticas: “Si salgo no me lo perdonaré en la vida”, confesó. Es más, mostrándose de lo más afectada, fue más allá: “Tengo cuatro niños y tienen que estar orgullosos de mí”. Parece que sus peores deseos se cumplieron.

Y es que los mejor valorados fueron Carmina, Iván Sánchez y Terelu Campos. Los peores, en esta ocasión, Vanesa Romero, Eduardo Navarrete y Tamara. Finalmente, los jueces llegaron a la conclusión de que la artista tenía que ser la primera expulsada de esta edición: “Me he equivocado y ya está. Me lo he pasado súper bien y me hubiera encantado pasar más tiempo con mis compañeros y con ustedes”.