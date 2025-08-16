Convocatoria del Barcelona contra el Mallorca: viajan Joan García y Rashford

La convocatoria del Barcelona para viajar a Mallorca y medirse este sábado al cuadro balear en Son Moix a partir de las 19:30 horas tiene la gran novedad de Joan García y Marcus Rashford. El portero catalán ha sido finalmente inscrito con el cuadro azulgrana y viaja con el equipo para debutar en la primera jornada de Liga. También Marcus Rashford, inscrito a través del aval de la Junta Directiva.

Robert Lewandowski, lesionado, no viaja. Tampoco Szczesny, Gerard Martín o Roony, que siguen sin estar inscritos. El Barcelona debuta en la Liga en casa de un Mallorca renovado que tiene a Pablo Torre, ex jugador azulgrana, como principal novedad para intentar rascar algo contra el actual campeón de Liga. Los de Hansi Flick han realizado una gran pretemporada con tres victorias en Asia y otra al Como en el Trofeo Joan Gamper.

Pero el problema de las inscripciones ha traído de cabeza al club azulgrana durante todo el verano. Llegados ya a la jornada 1, varios jugadores siguen sin ser inscritos. El Barcelona solamente ha logrado inscribir a tiempo a Joan García gracias a la baja de larga duración de Ter Stegen y a Marcus Rashford, mediante el aval de la Junta. El ex portero del Espanyol será titular contra el Mallorca. En cambio, Roony, Szczesny y Gerard Martín siguen sin ser inscritos, por lo que ninguno ha viajado a Son Moix.

Tampoco ha viajado un Robert Lewandowski que cayó lesionado tras volver de la gira asiática y antes del Trofeo Joan Gamper. No ha podido entrenar junto al grupo en las últimas sesiones de la semana y finalmente no ha podido entrar en la convocatoria del Barcelona para medirse al Mallorca en la primera jornada de Liga. El club blaugrana no dio tiempo de baja concreto.