Munuera Montero será el árbitro del debut liguero del Barcelona en Mallorca

El Comité Técnico de Árbitros ha hecho oficial los colegiados que impartirán justicia este sábado en los tres partidos de la primera jornada de Liga que se disputan y el encargado de arbitrar el Mallorca-Barcelona será José Luis Munuera Montero. Un colegiado que la pasada campaña vivió momentos de mucha polémica tras expulsar a Jude Bellingham en Pamplona.

El duelo entre Mallorca y Barcelona de este sábado en Son Moix ya tiene árbitro. El debut del campeón del año pasado será arbitrado por José Luis Munuera Montero. El CTA lo ha presentado por su nombre y primer apellido, obviando el segundo como era tradición en España. Es una de las medidas de Francisco Soto Balirac como presidente del Comité.

En el VAR de este Mallorca-Barcelona estará Jorge Figueroa Vázquez. En el AVAR estará Mario Melero. Y el cuarto árbitro será Pablo Morales. Por otro lado, los dos colegiados asistentes de Munuera Montero serán Iñigo Prieto y Antonio Ramón Martínez.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭 | SÁBADO 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del sábado 16 de agosto en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/ie0AXZZ4xc#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/XsCu2HVKhv — RFEF (@rfef) August 15, 2025

La Real Federación Española de Fútbol también ha anunciado a través de sus redes sociales a los dos cuerpos arbitrales que impartirán justicia en los otros dos partidos que se disputan en la primera jornada de Liga este sábado.

En el Valencia-Real Sociedad que se disputa en Mestalla el colegiado del encuentro será José María Sánchez Martínez, acompañado en bandas por Raúl Cabañero y Juan José López. En el VAR estará Valentín Pizarro.

Y en el Deportivo Alavés-Levante el árbitro principal de campo será Miguel Sesma con Ion Rodríguez y Martio Martín en las bandas. En el VAR para este duelo de Mendizorroza estará Carlos Del Cerro Grande.