Qué es y para qué sirve un NAS doméstico en 2026

Un NAS doméstico es uno de esos dispositivos que está ganando popularidad y en este 2026 esa tendencia va a seguir. Encaja perfectamente en una casa donde hay móviles, ordenadores, tablets y cada vez más fotos, vídeos y documentos importantes. Esto es lo que debes saber sobre un NAS.

Qué es un NAS doméstico

Un NAS, siglas correspondientes a Network Attached Storage, es, básicamente, un pequeño servidor de almacenamiento conectado a tu red de casa. En lugar de enchufarlo directamente a un ordenador como un disco duro externo, se conecta al router y queda disponible para todos los dispositivos del hogar.

Por fuera suele parecer una pequeña caja discreta, pero por dentro alberga uno o varios discos duros y un sistema operativo propio. Marcas como Synology o UGREEN han popularizado este tipo de equipos precisamente por hacerlos fáciles de usar, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.

Para qué sirve un NAS en casa

La función principal de un NAS doméstico es centralizar archivos. Fotos del móvil, vídeos familiares, documentos de trabajo o copias de seguridad del ordenador pueden guardarse en un único lugar accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red.

Uno de los usos más habituales es como sistema de copias de seguridad automáticas. El NAS puede hacer una copia diaria de tu ordenador o del móvil sin que tengas que acordarte de nada. Si un día el portátil falla o el móvil se pierde, los datos siguen a salvo.

También sirve como nube privada. En lugar de subir tus archivos a servicios externos, los tienes en casa, bajo tu control. Desde fuera puedes acceder a ellos igual que harías con una nube comercial, pero sin pagar cuotas mensuales y con mayor sensación de privacidad.

Fotos, vídeos y entretenimiento

Otro uso muy común de un NAS doméstico es almacenar y reproducir contenido multimedia. Puedes guardar toda tu biblioteca de fotos y vídeos y acceder a ella desde la tele, una tablet o el móvil.

Muchos NAS permiten montar un pequeño centro multimedia para ver películas o series en streaming dentro de casa, sin depender de pendrives ni discos externos. Incluso es posible que varios usuarios accedan al mismo contenido al mismo tiempo.

Trabajo, estudios y uso familiar

En hogares donde se trabaja o estudia, el NAS funciona como una carpeta compartida siempre disponible. No importa si usas Windows, macOS o Linux: todos acceden a los mismos archivos actualizados. Además, se pueden crear usuarios con permisos distintos. Los padres pueden tener acceso total y los hijos solo a determinadas carpetas, algo muy práctico para organizar documentos familiares o escolares.

Ventajas frente a otras soluciones

Frente a un disco duro externo, el NAS no depende de un solo ordenador y está siempre encendido. Frente a la nube tradicional, no requiere suscripciones y ofrece mayor control sobre los datos. Una vez que pagas por el NAS y los discos, el dispositivo se comienza a amortizar cada mes.

Eso sí, no sustituye completamente a Internet, para acceder desde fuera de casa necesitas una conexión que. nunca vaya a ser apagada, y conviene configurarlo correctamente para evitar problemas de seguridad.

¿Merece la pena un NAS doméstico?

Un NAS doméstico tiene sentido si manejas muchos archivos, haces copias de seguridad con frecuencia o quieres una nube propia en casa. O bien, si estás cansadod e pagar por tu suscripción a Google o iClod. No es un capricho tecnológico, se trata de una herramienta práctica que, una vez instalada, suele olvidarse porque simplemente funciona. Para muchos usuarios, es uno de esos dispositivos que no sabían que necesitaban hasta que empiezan a usarlo.