Por qué el MacBook Air M4 es, al menos para mí, el mejor portátil de 2025

Cuando Apple lanzó el MacBook Air M4, muchos pensamos que iba a ser un pequeño ajuste sobre lo que ya conocíamos. Pero el tiempo ha demostrado lo contrario. Con el paso de los meses, este portátil no solo ha cumplido con lo prometido, sino que se ha consolidado como el modelo más equilibrado y recomendable de todo el catálogo. Y en un 2025 repleto de equipos potentes, eso no es poca cosa.

Los fabricantes cambian de rumbo con frecuencia o suben precios sin justificación, Apple ha hecho justo lo contrario. Ha mejorado lo esencial y ha bajado el precio de entrada. Todo esto convierte al MacBook Air M4 en la opción más sensata y ompetitiva del año.

Rendimiento y silencio en el mismo paquete

El chip M4 no solo es más rápido que el M3; lo es también de forma sostenida y silenciosa. Gracias a sus 10 núcleos de CPU y hasta 10 de GPU, el Air M4 puede ejecutar tareas pesadas sin esfuerzo, edición de foto y vídeo, programación, sesiones multitarea exigentes. Todo, sin ventilador, es decir, con cero ruido.

¿Hace falta un portátil más potente para trabajar? Solo en casos muy específicos. Para la mayoría de usuarios como nómadas digitales, estudiantes o creadores independientes, el M4 ofrece más potencia de la que realmente van a usar. Y esa es una gran noticia, porque significa que este portátil no solo funciona bien hoy, sino que seguirá cumpliendo durante años.

Batería y diseño: Apple sigue marcando el ritmo

Uno de los puntos fuertes del MacBook Air M4 es su autonomía. Con facilidad aguanta más de 12 horas de uso real, incluso con brillo medio y aplicaciones abiertas en segundo plano. Puedes pasar el día fuera sin pensar en el cargador. Y cuando hace falta enchufarlo, el sistema MagSafe facilita las cosas sin comprometer los puertos USB-C.

En cuanto al diseño, no hay novedades radicales, pero sí mejoras sutiles. Se mantiene el cuerpo de aluminio delgado y robusto, con apenas 1,13 cm de grosor y poco más de 1,2 kg de peso. La pantalla Liquid Retina ofrece una excelente fidelidad de color y brillo más que suficiente para exteriores. El nuevo color azul cielo le da un toque fresco, aunque mantiene la elegancia clásica de la gama.

MacOS y el ecosistema: todo encaja

Más allá de la moda por la IA, el sistema operativo es estable y está muy bien integrado con el resto de dispositivos de Apple. Todo funciona sin fricción, desde compartir archivos, copiar y pegar entre iPhone y Mac, recibir llamadas o responder mensajes. Esta cohesión sigue siendo una de las grandes ventajas de macOS frente a Windows.

Relación calidad-precio sin precedentes

Por primera vez, Apple ha lanzado un MacBook Air con 16 GB de RAM como configuración base por debajo de los 1.200 euros y eso lo cambia todo. Porque ahora, sin ampliar nada, tienes un equipo capaz de rendir al máximo desde el primer minuto. Y eso, tratándose de Apple, no es habitual. Pero es que ya no es complicado verlo por Amazon a 859 euros, una locura.

Es cierto que ampliar el almacenamiento o elegir una versión con GPU más potente encarece el conjunto. Pero incluso el modelo base ofrece tanto valor que es difícil justificar alternativas en ese rango de precio. Portátiles Windows con especificaciones similares rara vez alcanzan este nivel de acabados, batería y silencio.

¿Y la competencia?

Claro que hay buenos portátiles en 2025. Algunos modelos con Windows y chips ARM empiezan a ofrecer una experiencia parecida en autonomía y rendimiento. Pero ninguno alcanza todavía el equilibrio general del Air M4. La mayoría flojean en algo: duración de batería, teclado, sistema operativo o integración de software.

Incluso dentro del ecosistema de Apple, los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas ofrecen más potencia y mejor pantalla. Pero cuestan el doble, pesan más y suponen una inversión que solo merece la pena si trabajas con vídeo profesional, animación 3D o tareas muy específicas. Para todo lo demás, el Air M4 es más que suficiente.

No es el más espectacular ni el más caro. Tampoco presume de novedades rompedoras. Pero precisamente por eso, el MacBook Air M4 se ha ganado el puesto de mejor portátil de 2025, porque hace todo bien, sin que tengas que marearte, y a un precio que no puede ser más justo.