Si volviera a la universidad, elegiría este portátil: el MacBook Air M3

En la actualidad, hay más posibilidades que nunca a la hora de elegir un portátil que consiga aunar un rendimiento excelente, bajo peso y características avanzadas. Aunque ya hace bastantes años que abandoné la universidad y por aquel entonces, el uso de los portátiles no estaba nada extendido, tengo muy claro que si tuviera que volver al campus ni elección sería la del MacBook Air M3, y no sería ningún tipo de capricho. Tras haber pasado un mes con este portátil en mis manos, estas son mis conclusiones.

Lo que me gusta del MacBook Air M3

Antes de comenzar con un análisis, algo más profundo, es interesante echar un vistazo a las características de este ordenador, que se ofrece en dos tamaños de pantalla. El que he tenido la oportunidad de probar es el MacBook Air M3 de 13,6 pulgadas y 512 GB de almacenamiento.

Característica Detalle Procesador Chip M3 de Apple con CPU de 8 núcleos y GPU de 10 núcleos Pantalla Liquid Retina de 13,6″ o 15,3″, con True Tone, 500 nits de brillo y amplia gama de colores (P3) Memoria RAM 8 GB unificada (configurable hasta 24 GB) Almacenamiento SSD de 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB Batería Hasta 18 horas de reproducción de vídeo o 15 horas de navegación web Cámara Cámara FaceTime HD de 1080p Audio Sistema de 4 altavoces con audio espacial, Dolby Atmos Puertos 2 puertos Thunderbolt/USB 4, MagSafe, conector de 3,5 mm Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Teclado y trackpad Magic Keyboard retroiluminado con Touch ID y trackpad Force Touch Peso 1,24 kg (13,6″) o 1,51 kg (15,3″) Colores Medianoche, plata, gris espacial y luz estelar Precio Desde 1.349 € para el modelo de 13,6″ y 1.649 € para el modelo de 15,3″

Diseño del MacBook Air M3

Lo primero que llama la atención de este dispositivo es su grosor. Llevo cinco años utilizando un MacBook Pro, aunque este es de 15,6 pulgadas, y aquí se ha reducido el grueso hasta lo mínimo e imprescindible. Esto conlleva a una reducción notable de peso y, por tanto, a que el ordenador sea muy cómodo y fácil de transportar.

Incluso comparándolo con un iPad Air de quinta generación, parece mentira que el grosor no sea para nada exagerado. Esta es sin duda, una de mis predilecciones por si tuviese que volver a la universidad, pero para cualquier profesional que necesite un portátil y esté en continuo movimiento, como es mi caso además, es un factor muy a tener en cuenta.

La estética es la propia que Apple viene aplicando a todos sus modelos, una sensación premium, muy agradable, y que te permite apreciar que cuando tienes el ordenador entre las manos estás ante un producto de una calidad muy alta, aún tratándose del modelo de entrada de precio más económico.

Rendimiento y batería

Este modelo, presentado en febrero, incorpora el chip M3, el más avanzado hasta la fecha. Esto se traduce en un rendimiento excepcional para un portátil de su categoría, ideal tanto para el trabajo, los estudios o el entretenimiento. En mi prueba de rendimiento, el resultado mostró un resultado sobresaliente.

En cuanto a la batería, la eficiencia energética del MacBook Air permite hasta 18 horas de autonomía. Esto es perfecto para llevarlo a la universidad o a cualquier sitio sin preocuparte por llevar el cargador. Personalmente, valoro mucho esta autonomía cuando trabajo fuera de la oficina o estoy de viaje. Apple sigue destacando en la creación de dispositivos que optimizan el consumo de energía, ofreciendo una duración de batería más que suficiente para el día a día.

Con este chip ultrarrápido, tendrás potencia de sobra tanto para las tareas cotidianas como para trabajos más exigentes. Podrás utilizar varias apps al mismo tiempo o editar fotos y vídeos en 4K sin problemas. De hecho, este modelo es hasta 13 veces más rápido que el MacBook Air con procesador Intel. Comparando con mi MacBook Pro de 2019, que cuesta con un potentísimo procesador Intel i9 y 16 GB de RAM, la verdad es que el desempeño del nuevo MacBook Air M3 es más que notable.

El MacBook Air admite hasta dos monitores externos con la tapa cerrada, lo que lo convierte en una herramienta de trabajo muy versátil. Además, su memoria unificada, que es más rápida y eficiente que la RAM tradicional, permite que la CPU, GPU y el Neural Engine compartan datos rápidamente, mejorando así el rendimiento multitarea. Puedes configurarlo con hasta 24 GB de memoria, lo que te permitirá manejar múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin perder velocidad.

Por último, el almacenamiento SSD del MacBook Air ofrece una velocidad impresionante. Esto significa que notarás la rapidez desde el momento en que enciendas el portátil, abras una aplicación o accedas a tus archivos. El MacBook Air puede configurarse con hasta 2 TB de almacenamiento, más que suficiente para guardar todos tus documentos, fotos, vídeos y música sin preocuparte por el espacio.

Pantalla, sonido y experiencia de uso

Pero si hay algo que me ha llamado la atención de este dispositivo es la calidad de la pantalla. Se ve extraordinariamente bien, y acostumbrado a tamaños mayores he tenido una sensación muy extraña y que he comentado con muchas personas. A pesar de ser de 13,6 pulgadas, en ningún momento noté que la pantalla se me quedase y incómoda por el menor tamaño. Reconozco que es algo difícil de explicar con palabras, pero esas casi 14 pulgadas me cundían bastante más que las casi 16 con las que cuentan mi equipo.

Tanto el teclado como el Trackpad son increíbles. Para mí, el teclado retro iluminado es algo totalmente necesario, y el buen tamaño del Trackpad, dotado con la tecnología Force Touch, posibilita que la necesidad de un ratón externo sea innecesaria. Volver al sistema de carga MagSafe ha sido una sensación algo extraña, ya que dejé de utilizarlo en 2019, cuando me deshice de mi antiguo MacBook. Pero reconozco que se trata de algo cómodo, y para gente con cierto halo de nostalgia como yo no deja de ser un guiño muy agradecido.

Pero si hay un detalle por el cual este dispositivo me ha llamado mucho la atención es por su calidad de audio. No solamente ofrece una nitidez increíble, algo muy agradable si estás viendo una serie desde el propio equipo. La potencia con la que está dotada a mí me ha producido un verdadero impacto. En estas capturas de pantalla se puede apreciar el nivel de decibelios a máxima potencia del equipo a uno y a dos metros respectivamente de la fuente sonora. Personalmente, creo que aquí deja en muy mal lugar a otros dispositivos de características similares.

Software y compatibilidad

El MacBook Air M3emplea obviamente MacOS, un sistema operativo que garantiza una integración perfecta con el hardware, optimizando su rendimiento. Para estudiantes, esto es una ventaja importante, ya que es compatible con las aplicaciones más populares y necesarias para el ámbito académico. No importa que necesites escribir documentos en Microsoft Word o Google Docs, editar fotos y gráficos con Photoshop o Canva, o realizar videollamadas a través de Zoom o Microsoft Teams, este portátil lo maneja con soltura más que efectiva. Además, su capacidad para ejecutar software de programación o herramientas de edición de vídeo como Final Cut Pro hace que sea adecuado para estudiantes de todas las áreas.

Integración en el ecosistema Apple

Una de las grandes ventajas del MacBook Air M3 es su perfecta integración en el ecosistema de Apple. Si ya eres usuario de iPhone, iPad o Apple Watch, sabrás que la sincronización entre dispositivos es un proceso intuitivo y fluido. Podrás compartir archivos rápidamente con AirDrop, continuar tu trabajo donde lo dejaste en otro dispositivo gracias a Handoff o responder a mensajes y llamadas directamente desde el portátil. Esta integración hace que trabajar con varios dispositivos de Apple sea más eficiente y cómodo, convirtiendo al MacBook Air M3 en una extensión perfecta del resto de productos de la marca. Y eso es lo que hace fidelizar.

Precio

En cuanto al precio, no cabe duda de que el MacBook Air M3 está en un rango superior al de otros portátiles del mercado. La calidad de construcción y la optimización del sistema hacen que este dispositivo tenga una vida útil larga, lo que significa que no tendrás que reemplazarlo en unos pocos años. Además, si eres estudiante o profesional, la autonomía de la batería y la potencia te ahorrarán tiempo y preocupaciones en tus jornadas más largas. Por supuesto, puedes aprovechar tu condición de estudiante para conseguir tu portátil a un precio mucho más interesante. Si bien su precio puede parecer elevado, parte de los 1299, 99 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de disco duro , las prestaciones que ofrece compensan cada euro invertido.

Respecto a las opciones de almacenamiento y RAM, Apple ofrece configuraciones ajustadas a las diferentes necesidades. La opción básica, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, es suficiente para tareas cotidianas como navegar por la web, escribir documentos o gestionar correo electrónico. No obstante, si vas a realizar trabajos más exigentes como la edición de vídeo o la programación, optar por 16 o 24 GB de RAM y un almacenamiento de 512 GB o más será una inversión inteligente que garantizará un rendimiento sin fisuras.

Mi veredicto, ¡qué pena tener ya portátil!

Tras un mes de uso, puedo decir que si tuviera que volver a la universidad hoy, el MacBook Air M3 sería mi elección sin lugar a dudas. Este portátil ofrece una combinación perfecta de portabilidad, potencia y autonomía, que lo convierte en una herramienta ideal para cualquier estudiante o profesional. Su diseño ultraligero, unido a un rendimiento excepcional gracias al chip M3 y a la autonomía que proporciona su batería, hacen de él una inversión que vale mucho la pena. A todo esto se suma la calidad de pantalla y sonido, así como la integración con otros dispositivos de Apple, lo que multiplica su versatilidad. S

El MacBook Air M3 es un dispositivo que asegura un rendimiento excepcional en todo tipo de situaciones, desde las más sencillas hasta las más exigentes. Para mí, es una apuesta segura para quienes valoran la calidad, el rendimiento y la facilidad de uso en un solo equipo. Una grata sorpresa de esas que se recuerdan durante mucho tiempo.