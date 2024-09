Seguro que no conocías esta función de Mapas y que se muestra en tu Apple Watch

Si utilizas la aplicación mapas de Apple y además tienes un Apple Watch, puedes utilizar una función muy útil para cuando te estás guiando para llegar a algún lugar y sabes que no llegas a tiempo. Además, incluso no es necesario que tengas un Apple Watch, ya que el iPhone también te sacará de ese apuro de llegar tarde y no poder avisar.

La aplicación ha experimentado una notable mejora de un tiempo para acá, poniéndose al mismo nivel que Google Maps y, en muchos casos, superándola. Su nivel de detalle es muy alto, por lo que, como usuario de la compañía de Cupertino, la empleo, con más frecuencia que la de Google.

Esta semana debía acudir a un evento y directamente llegaba tarde. Además, me encontraba en una ciudad que no conocía muy bien y utilicé la aplicación para guiarme. Sabes que si utilizas un Apple Watch, en cuanto colocas en la aplicación de Mapas una ubicación para que te vaya guiando, la información se muestra ahí, además de el iPhone, por lo que evitas tener que estar sacando el teléfono y consultándolo a cada instante.

Pues bien, para aquellos casos en los que vas a llegar tarde, el Apple Watch te permite realizar una llamada telefónica a ese lugar para que puedas avisar de tu demora. Para hacerlo, consulta tu reloj con el que estás utilizando la aplicación de Apple Mapas y gira la corona. Encontrarás la función para poder llamar directamente a lugar sin necesidad incluso de pararte.

No es necesario que tengas un Apple Watch para efectuar la llamada si te hace falta. Simplemente, abre la aplicación de mapas de Apple en tu iPhone y en la parte inferior, pulsa en este pequeño icono que te marco.

Se abre un desplegable en el que tienes la posibilidad de efectuar esa llamada telefónica, sin necesidad de buscar el número ni nada parecido. Una función muy útil que evita que sigamos perdiendo tiempo.

La reciente actualización del sistema operativo para iPhone ha traído una serie de mejoras en la aplicación de Mapas. Ahora ofrece la posibilidad de realizar rutas de senderismo y visualizar los mapas de manera topográfica, mostrando el desnivel del terreno.

Hiking is my favorite pastime, so I’m glad even more people will be able to experience the benefits of a walk in nature with our new hiking features in iOS18 with Apple Maps. pic.twitter.com/BNu2JAyIzZ

— Tim Cook (@tim_cook) September 16, 2024