iPhone 16: 4 razones por las que sí merece la pena dar el salto

Con el lanzamiento del iPhone 16, muchas personas se preguntan si puede ser una buena opción para actualizar su dispositivo. Aunque todavía no lo he tenido entre las manos, creo que el iPhone 16, y hablo completamente del modelo base, no de la serie Pro, ofrece suficientes atractivos como para ser tenido en cuenta. Estas son mis cuatro puntales por los que considero que el iPhone 16 es un teléfono a tener en cuenta si vienes de uno más antiguo.

Por qué el iPhone 16 es buena opción

A decir verdad, es complicado hacer una valoración del teléfono sin haber tenido la oportunidad de probarlo. Pero según lo que pude ver en la presentación del pasado lunes y echando un vistazo a las características del teléfono, creo firmemente que hay muchas más mejoras del iPhone 15 al iPhone 16, que del iPhone 14 al iPhone 15.

iPhone 16: tabla de especificaciones

Característica iPhone 16 iPhone 16 Plus Pantalla 6,1 pulgadas Super Retina XDR, 2556 x 1179 pixeles a 460 ppi. 6,7 pulgadas Super Retina XDR, 2796 x 1290 pixeles a 460 ppi. Chip A18 Bionic. Nuevo CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia. GPU de 5 núcleos. Neural Engine de 16 núcleos. A18 Bionic. Nuevo CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia. GPU de 5 núcleos. Neural Engine de 16 núcleos. Cámaras traseras 48 MP principal, 12 MP ultra gran angular 48 MP principal, 12 MP ultra gran angular Capacidad de batería Hasta 22 horas de reproducción de video Hasta 27 horas de reproducción de video Resistencia al agua IP68 (hasta 6 metros durante 30 min) IP68 (hasta 6 metros durante 30 min) Opciones de almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Conectividad 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4 Dimensiones 147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm 160,9 mm x 77,8 mm x 7,8 mm Peso 170 g 199 g

Chip más capaz

En los modelos de los dos años anteriores, la compañía apostaba por el chip del año anterior. En este 2024, el iPhone 16 tiene el chip aA18 Bionic, que aún teniendo diferencias con el de la serie Pro, es un modelo desarrollado recientemente y mucho mejor capacitado. De hecho, permitirá que el 2025 podamos disfrutar de todas las bondades de Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple. Por ejemplo, el iPhone 15 no podrá realizar todas estas funcionalidades. Creo que se trata de un buen movimiento por parte de la compañía.

Muchas mejoras en la cámara

No solo existen por la mejora del procesador, sino porque Apple también ha proporcionado un impulso a sus lentes. Por ejemplo, ahora tenemos el modo macro, inexistente anteriormente. El iPhone 16 también incorpora el centro de control de cámara, un botón que está en un lateral y que te permite mediante pulsacionesHacer de todo con tu cámara. Es la primera vez con dispositivo, incorpora un elemento de estas características, que evitará tener que tocar la pantalla y que ofrecerá una sensaciones mucho más cercanas a la experiencia real de una cámara compacta.

Además, el sistema de cámaras incorpora mejoras por la inteligencia artificial y nuevos modos para que las fotografías y vídeos causen verdadero impacto. El Audio Mix también ayudará a realzar las voces durante tu grabaciones de vídeo. Personalmente, para alguien que valora muchísimo la calidad de la cámara de un teléfono, creo que el iPhone 16 puede ser un gran acierto.

Mejor batería

Esto es algo que se produce todos los años, y no viene porque la batería sea de un tamaño mayor, sino porque el hardware y el software están mucho más optimizados y hay una mejora notable en la gestión energética. Según lo iniciado por Apple, aproximadamente, hay una ganancia de dos horas más con respecto al modelo anterior. De esta manera, la autonomía puede ser suficiente para un día completo de uso intenso.

Por otro lado, la carga ha sido optimizada para que puedas tener tu dispositivo al 50 % de capacidad de solamente 30 minutos. Esto es algo muy valorado por los usuarios, que así pueden llevarse el teléfono al trabajo prácticamente a tope durante el hueco de la mañana, mañana aprovechado para el desayuno y el aseo.

Sí, Apple Intelligence

Es cierto que este lunes nos quedamos un poco con cara de póquer al conocer que la inteligencia artificial de Apple estará disponible en 2025, todavía no se sabe la fecha, pero se estima que sea en junio, después de la conferencia mundial de desarrolladores. Vale, tendremos prácticamente nueve meses por delante, aunque ojalá sean menos. Pero quizás el usuario estándar todavía no es capaz de llegar a entender todas las posibilidades que ofrece Apple Intelligence y que solamente estarán disponibles en toda la serie 16 y en la serie Pro del iPhone 15.

Por ejemplo, la asistente de Apple, Siri, va a estar mucho más capacitada. Tendremos la oportunidad de transcribir mensajes de audio a texto y que el dispositivo nos genere un resumen. Pero también, que podamos eliminar elementos no deseados de una fotografía, crear imágenes o incluso, poder utilizar nuestro dispositivo prácticamente sin utilizar las manos, solamente con comandos de voz avanzados Siri.

Finalmente, el precio del iPhone 16 es un modelo de 128 GB y tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas, es bastante comedido, ya que se mantiene en 959 €. Viendo cómo van evolucionando las cosas en el mercado Android en los modelos de gama alta, no creo que en este caso la compañía esté tendiendo a subir precios, sino a tratar de captar nuevos usuarios. Muchos de ellos empiezan a estar un poco cansados de los precios a los que llegan los topes de gama en Android.

El iPhone 16 ha podido comenzar a reservarse desde el pasado viernes, y para este próximo día 20 ya llegarán las primeras unidades a quienes lo hayan adquirido o reservado en tienda. Está disponible en cinco colores (negro, blanco, rosa, verde azulado, color ultramarino )y en tres capacidades de almacenamiento diferente, 128 GB, 256 GB y 512 GB.