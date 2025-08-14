El iPhone 17 subirá de precio en Europa y así quedarían sus modelos en euros

Apple podría aplicar un incremento moderado en el precio de la nueva gama iPhone 17 para el mercado europeo. El motivo estaría en el aumento de los costes de producción y la incorporación de mejoras técnicas en todos los modelos. Aunque la subida rondaría los 50 dólares en Estados Unidos, en Europa la cifra se ajusta con impuestos incluidos.

Novedades en la gama iPhone

Este año se esperan cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Entre las mejoras previstas se encuentran pantallas de 120 Hz en todos los modelos, más almacenamiento en el iPhone 17 Pro, un diseño más fino para el Air y cámaras con sensor de 48 mpx en la gama Pro. Además, Apple podría introducir un chasis de aluminio en los modelos más avanzados para aligerar peso y mejorar la disipación del calor.

Posibles precios en euros

A partir de las cifras en dólares filtradas y de las que se ha hecho eco el medio MacRumors y aplicando un tipo de cambio aproximado de 1 USD = 0,92 EUR, sumado al IVA del 21 %, estos serían los precios estimados, hablando del almacenamiento base, que también podría quedar en 256 GB en todos los modelos.

Modelo Precio estimado en euros iPhone 17 945 € iPhone 17 Air 1 056 € iPhone 17 Pro 1 168 € iPhone 17 Pro Max 1 390 €

Por qué suben los precios

En los últimos años, Apple ha mantenido estable el precio de sus modelos básicos en EE.UU., pero el mercado europeo sí ha notado incrementos, en parte por la fluctuación del euro y la inflación. La subida de este año estaría respaldada por un salto técnico más notable que en generaciones anteriores: chips más potentes fabricados con procesos de 2 nm, pantallas con mejor eficiencia energética y cámaras capaces de grabar en doble vista usando el sensor principal y el frontal de forma simultánea.

Además, la transición a materiales como el aluminio de alta pureza en los modelos Pro podría suponer un coste adicional en producción, aunque también ofrecería ventajas en resistencia y peso. Si se confirma la inclusión de más almacenamiento base en los Pro, el valor añadido sería mayor que una simple subida por ajuste inflacionario.

Histórico de precios y tendencia

Si tomamos como referencia el iPhone 14, el modelo base tenía un precio en España de 1009 €, cifra que bajó a 959 € en el iPhone 15 y a 939 € en el iPhone 16. De confirmarse los 945 € del precio del iPhone 17, estaríamos ante una corrección al alza muy ligera en el modelo de entrada, pero más marcada en los Pro y Pro Max, donde la diferencia podría superar los 100 € respecto a 2024. Esto indicaría que Apple está concentrando la subida en los modelos de gama alta, posiblemente para diferenciar más su oferta y empujar a quienes buscan equilibrio de precio hacia los modelos estándar o el nuevo Air.