Por qué comprar un iPhone ahora es un error si puedes esperar unas semanas

Cada año, Apple elige septiembre para presentar sus nuevos iPhone. Es una cita fija que marca un antes y un después en el mercado. Los modelos recién llegados traen las últimas novedades, pero también provocan que los anteriores bajen de precio o aparezcan promociones muy atractivas. Por eso, comprar un iPhone ahora, justo antes de este evento, suele ser la peor decisión económica que puedes tomar.

Quedarse con un modelo “viejo” en semanas

Adquirir un iPhone en agosto significa que, en apenas unos días, tu flamante móvil dejará de ser el más reciente de la gama. Aunque seguirá funcionando igual de bien, la sensación de haberse quedado atrás llega rápido, sobre todo si buscabas lo último en procesador, cámara o batería. Además, en ocasiones las diferencias técnicas entre generaciones son más importantes de lo que parece, especialmente en rendimiento y fotografía.

La caída de precios tras la keynote

Históricamente, tras la presentación de los nuevos modelos, las tiendas oficiales y distribuidores aplican rebajas a los iPhone que dejan de ser los últimos modelos. No hablamos de descuentos simbólicos, en el caso del iPhone 14, su precio oficial bajó más de 150 euros al llegar el iPhone 15.

Lo mismo pasó con el iPhone 14 Plus, que se redujo en unos 200 euros. Un año después, con la llegada del iPhone 16, el iPhone 15 de 128 GB bajó cerca de 100 euros, y el iPhone 15 Plus se quedó en un precio sensiblemente menor que el de lanzamiento. Comprar iPhone ahora significa, en la práctica, pagar más por un dispositivo que en días costará menos.

Oportunidades que surgen al esperar

No solo se trata de una rebaja oficial de Apple, que nunca se produce. Muchas cadenas aprovechan para liquidar stock con promociones agresivas, financiación sin intereses, accesorios incluidos o descuentos extra sobre el precio ya reducido. Incluso el mercado de reacondicionados se beneficia, con bajadas que en ocasiones superan los 300 euros respecto a su precio habitual. Esperar no solo ahorra dinero, también puede aumentar el valor de lo que obtienes.

Reacondicionados y ofertas puntuales

El momento posterior a una keynote es también perfecto para quienes valoran un modelo reacondicionado. Es frecuente encontrar iPhone de la generación anterior con importantes descuentos y en un estado impecable. Esto permite acceder a un iPhone prácticamente nuevo, pero por un coste muy inferior.

La excepción que confirma la regla

La única situación en la que comprar iPhone ahora podría tener sentido es si encuentras una oferta tan buena que sea difícil de igualar en septiembre. Aun así, incluso en ese caso, conviene esperar unos días para ver las novedades y tener claro si la compra es realmente la más acertada. Conocer qué traerán los nuevos modelos te ayudará a decidir con más criterio.

Por tanto, si estás pensando en renovar tu iPhone, septiembre es un mes decisivo. Comprar iPhone ahora es pagar más por menos, y un poco de paciencia va a suponer un ahorro considerable, además de ofrecerte más opciones de compra. La estrategia inteligente es esperar, conocer lo nuevo y aprovechar las oportunidades que inevitablemente llegarán.