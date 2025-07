iPhone 16e: ¿el mejor iPhone calidad‑precio del 2025?

Apple presentó el iPhone 16e en solitario en febrero de 2025, como un movimiento inusual dentro de su calendario habitual de lanzamientos. No formaba parte de la familia presentada en otoño, sino que llegaba con una propuesta distinta, más accesible pero igual de ambiciosa en aspectos clave. En cuestión de meses, este modelo se ha ganado el título no oficial de “iPhone más sensato del año” por su ajustado equilibrio entre precio, prestaciones y autonomía.

Lejos de ser una versión limitada o de compromiso, el iPhone 16e apuesta por lo esencial, potencia actualizada, buena gestión de la batería y acceso completo a las funciones de Apple Intelligence. Ahora que su precio ronda ya los 659 euros en muchas tiendas, su relación calidad-precio lo convierte en una de las mejores elecciones del ecosistema Apple para este 2025.

El mismo cerebro que los top, por mucho menos

Uno de los grandes aciertos del iPhone 16e está en su interior: el mismo chip A18 de los iPhone 16 y 16 Pro, con 8 GB de RAM. Esto significa que en tareas exigentes como edición de vídeo, juegos o funciones de inteligencia artificial, el rendimiento es idéntico. Además, tiene compatibilidad total con las funciones de Apple Intelligence, como la generación de imágenes, resúmenes automáticos o el nuevo sistema de escritura predictiva.

Lo único que se sacrifica respecto al modelo base del iPhone 16 es la cámara secundaria. El iPhone 16e solo cuenta con una lente de 48 mpx, eso sí, con muy buenos resultados de día, no así de noche. También se prescinde de la Dynamic Island y del brillo máximo de 2000 nits, pero para la mayoría de usuarios, esto no supone un cambio real en su experiencia diaria.

Batería para todo el día, incluso más

Otro punto fuerte de este dispositivo es su autonomía. Con un tamaño compacto y eficiente, ha sido valorado por muchos analistas como el iPhone de 6,1 pulgadas con mejor duración de batería. Según Apple, puede alcanzar hasta 26 horas de reproducción de vídeo, superando incluso a modelos más caros en pruebas reales. Para quienes buscan un móvil que aguante la jornada sin preocupaciones, este aspecto es clave.

¿Qué se echa en falta?

No todo es perfecto, claro. El iPhone 16e no cuenta con carga inalámbrica MagSafe, solo ofrece carga Qi a 7,5 W, más lenta. Su cuerpo es de aluminio, no de titanio. Y la cámara, aunque muy solvente, no alcanza la versatilidad de los modelos con gran angular o teleobjetivo. Pero si nos centramos en lo esencial, velocidad, duración, actualizaciones y soporte IA, ofrece más de lo que cuesta.

Una opción muy lógica en pleno 2025

Si estás buscando un iPhone que te dure años, con potencia de sobra, autonomía excelente y acceso a todas las funciones de inteligencia artificial, el iPhone 16e es una opción más que recomendable. A medida que bajan los precios y se estabiliza su presencia en el mercado, se perfila como el modelo ideal para quienes quieren lo mejor sin pagar más de la cuenta. En un año donde la IA y la eficiencia marcan la diferencia, este iPhone ha sabido encontrar su lugar.