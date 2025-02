Pruebo el iPhone 16e: lo bueno, lo menos bueno y lo inesperado del nuevo iPhone

Uno de los dispositivos que más especulaciones ha generado en lo que llevamos de 2025 es el iPhone 16e. Tras mucha rumorología, el miércoles pasado, Apple anunció su lanzamiento, que se materializará mañana viernes con la llegada de las primeras unidades a las tiendas. He tenido la oportunidad de probar este teléfono durante unos días, y estas son mis sensaciones.

Así es el iPhone 16e

Primero, es interesante echar un vistazo a la tabla de características para conocer un poquito más en profundidad.

Característica Descripción Acabado Negro y blanco; diseño de aluminio con parte delantera de Ceramic Shield y trasera de vidrio. Capacidad 128, 256, 512 GB. Pantalla Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas (15,4 cm) en diagonal; resolución de 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p; HDR; True Tone; gama cromática amplia (P3); contraste de 2.000.000:1; brillo máximo de 800 nits (típico) y pico de brillo de 1.200 nits (HDR). Dimensiones y peso 146,7 x 71,5 x 7,8 mm; 167 g. Resistencia Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos). Chip Chip A18 con CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia); GPU de 4 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos. Apple Intelligence Sistema de inteligencia personal integrado que ayuda en tareas diarias, con avanzadas prestaciones de privacidad. Cámara trasera 48 MP, f/1.6, PDAF, OIS, lente gran angular; funciones de autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED dual de dos tonos, inteligencia artificial, geoetiquetado, Smart HDR; grabación de video 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR. Cámara frontal 12 MP, f/1.9, PDAF, lente gran angular; grabación de video 4K a 24/25/

Apple ha tomado como base de diseño el iPhone 14, aunque en este caso nos encontramos solamente con una lente. La sensación en la mano es la de un dispositivo bien construido, marca de la casa, con un aspecto premium y que rezuma calidad. El iPhone 16e ofrece agradables sensaciones, su peso es bastante ligero y haber aumentado la pantalla a 6,1 pulgadas marca la diferencia con respecto a las generaciones anteriores del iPhone SE. De hecho, la denominación ya no es la misma y la compañía parece haber querido cerrar un ciclo para comenzar de nuevo con una gama más asequible pero con mucho que decir.

Rendimiento y software

Durante el tiempo que llevo usando este dispositivo, no puedo poner un pero a su funcionamiento, que es impecable. iOS 18 se mueve a la perfección, el teléfono es muy rápido y las transiciones se ejecutan con lo que se espera de un terminal de estas características. Y es que el caballo ganador del iPhone 16e es su procesador, el A18.

En este caso no hablamos de cinco núcleos, sino de cuatro, pero a decir verdad es algo que el usuario estándar no percibe. Que el iPhone 16e cuente con un chip de este nivel justifica en parte su precio final, algo de lo que hablaré más adelante. Respecto a mi dispositivo del día a día, el iPhone 16 Pro, y para las tareas que ejecuto habitualmente, no hay diferencia ninguna.

Fotografía: ¿suficiente con una sola lente?

La experiencia fotográfica es otro punto a tener en cuenta. Aunque cuenta con una única cámara trasera de 48 mp3 (f/1.6), el rendimiento es mucho más que aceptable para un dispositivo de estas características. El zoom digital de 2x funciona correctamente en condiciones de buena luz.

El modo retrato aprovecha bien el software para aislar las personas con precisión. La cámara frontal de 12 mpx también cumple su función, aunque no innova en comparación con modelos anteriores. Pero lo importante es que da la talla con holgura.

Eso sí, se echa en falta el control de cámara avanzado que sí está presente en los iPhone 16 y 16 Pro. Apple ha querido marcar diferencias entre gamas y, aunque la fotografía en este modelo es más que solvente, no cuenta con las herramientas de personalización que otros modelos sí ofrecen.

Pero es cierto que hay que hilar muy fino, en el plano fotográfico cubre las necesidades del 90% de usuarios y de manera holgada. El usuario estándar no necesita probablemente ese nivel de diferencia, sino que la cámara sea resolutiva.

El botón de acción

Una de las grandes incorporaciones en esta nueva generación es el botón de acción, heredado de los modelos Pro de la edición anterior. Este botón programable permite asignar diferentes funciones rápidas, desde activar la cámara hasta lanzar una app en concreto. Una función que aporta comodidad y que suma puntos en la experiencia de uso.

Autonomía y carga

Apple promete hasta 26 horas de reproducción de vídeo, y en un uso diario que incluya navegación, redes sociales y fotografía ocasional, logra fácilmente un día completo sin recargar. La carga inalámbrica y USB-C , esta última ya obligada, son un plus, aunque falta MagSafe, algo que podría defraudar a algunos usuarios acostumbrados a esta tecnología de carga. Personalmente no lo echo en falta, ya que siempre utilizo cable, aunque es una ausencia notable en un dispositivo de estas características. Pero habrá razones que justifiquen la ausencia.

Precio del iPhone 16e

El precio de 709 euros para el modelo de 128 GB genera debate, ya que se esperaba un precio más ajustado, en torno a los 500 euros. En Estados Unidos, el modelo base parte de un precio de 599 dólares, es decir, 570 euros al cambio. Los modelos de 256 GB y 512 GB cuestan 809 y 909 euros respectivamente, sumando 100 euros más por cada aumento de almacenamiento.

Por un lado, el iPhone 16e ofrece especificaciones premium como pantalla OLED, resistencia IP68 y notch con Face ID, lo que justifica en parte su coste frente a alternativas de otras marcas. Por otro, la ausencia de una lente ultra gran angular y el diseño heredado del iPhone 14 hacen que se tenga la sensación de menos innovador de lo que podría ser. Sin embargo, es un dispositivo que atrapa, es manejable, cómodo, rápido y con una calidad fotográfica y de vídeo que sabe estar a la altura.

¿Para quién es ideal?

Usuarios de Apple que ponen en valor el ecosistema y el rendimiento, y que buscan durabilidad y actualizaciones de software a largo plazo. Apple hace esto como nadie.

Apple hace esto como nadie. Fotógrafos ocasionales que no necesitan múltiples lentes. Y ojo, rinde muy bien.

Y ojo, rinde muy bien. Para quienes deseen un teléfono fácil de usar y sobre todo, muy cómodo.

¿Qué le falta?

MagSafe y lente ultra gran angular para competir en innovación.

Un precio algo más competitivo en Europa frente a su versión estadounidense.

Apple sabe hacer como nadie lo de sacar el máximo rendimiento a unas especificaciones que, con respecto al universo paralelo de Android, podrían parece cortas. El iPhone 16e equilibra prestaciones y rendimiento, pero su éxito dependerá de cómo Apple gestione su posicionamiento en la gama media frente a otros rivales. Un dispositivo que es evidente que va a tener su público, aquellos que buscan un dispositivo de la calidad de Apple, con su práctico ecosistema, y que pone en valor el rendimiento de iOS 18 y la preparación ante la llegada de Apple Intelligence. La inversión está justificada, al menos para mí, pero si el precio baja en algunos e-commerces, se convertirá en un dispositivo a seguir en la gama media.