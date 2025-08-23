Parece una errata pero no lo es: el pueblo alicantino a 25 minutos de la playa con casas por 16.500€

En un momento donde alquilar una casa en España se come tu sueldo y adquirir una vivienda parece un sueño, resulta casi imposible pensar que hay un pueblo alicantino al lado de la playa con chollazos por debajo de los 20.000 euros.

No estamos hablando de una aldea remota, sino de Callosa de Segura, un municipio que supera los 19.000 habitantes. Si coges el coche en 25 minutos estarás en la playa de Guardamar del Segura, pero los precios son propios de una localidad de interior.

Así que ahora ya lo sabes, si puedes conseguir 16.500 euros, el sueño de comprarte una propiedad cerca del mar no es tan lejano como podrías imaginar.

El pueblo al lado de la playa en Alicante con casas por precios ridículos

Técnicamente Callosa de Segura es un pueblo del interior de la provincia de Alicante, pero está a unos pocos kilómetros de Guardamar de Segura, por lo que puedes ir todos los días a la playa desde ahí.

Gracias a ello los precios de la vivienda son mucho más bajos que en un municipio completamente marítimo. Por ejemplo, según el último informe del portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado en Callosa de Segura es de 700 euros.

Es decir, de media puedes comprar una vivienda de 100 metros cuadrados en este municipio por unos 70.000 euros. Una cantidad que ya de por sí es mucho más baja que en la mayoría de provincias españolas.

No obstante, si te das una vuelta por las ofertas en el pueblo, vas a darte cuenta de que hay casas mucho más asequibles, aunque es importante que leas la letra pequeña.

Callosa de Segura (Alicante) tiene casas por 16.500 euros

En Callosa de Segura, pese a su cercanía con el mar, se puede encontrar más de una vivienda por debajo de los 20.000 euros, aunque hay que ser valiente para apostar por dichas casas.

Por ejemplo, hay a la venta una propiedad de 38 metros cuadrados en buen estado por 16.500 euros. También hay un chalet de dos habitaciones por 18.400 euros. El problema de ambos es que tienen okupas dentro.

Otra buena opción es una casa por 19.000 euros, pero en este caso el problema es que necesitan una reforma integral. Aun así, lo cierto es que valen menos que un coche.

Aunque tengan inconvenientes, hay que pensar que te ahorras mucho dinero en comparación con una vivienda habitual, y si es tu primera o segunda residencia será más sencillo que eches a los okupas.

Callosa de Segura: el pueblo al lado de la playa con palacios en venta

En la Comunidad Valenciana han visto como algunos palacetes quedan deshabitados y entran okupas, pero en Callosa de Segura puedes comprarlos. ¿Te imaginas vivir en una mansión a menos de media hora de la playa?

Por ejemplo, puedes adquirir un palacio de 1.100 metros cuadrados, 12 habitaciones, nueve baños y garaje incluido por 980.000 euros. Además, ya está reformado.

Hay otras opciones no tan lujosas, pero igualmente increíbles. Y es que hay varios chalets con piscina a la venta ligeramente por encima del medio millón de euros.