El Gobierno reparte 2 millones entre animalistas mientras abandona a los perros policiales

El Gobierno de Pedro Sánchez ha repartido esta semana dos millones de euros entre asociaciones animalistas mientras tiene encerrados en perreras inmundas a los perros de la Guardia Civil, como recientemente ha destapado OKDIARIO en sendas informaciones. Una situación que no sorprende a los agentes de la Benemérita, acostumbrados a ver esta «doble cara del Ejecutivo». Por ejemplo, al conocer que gastará 733.000 euros en jardinería en El Pardo mientras, por otra parte, tenía a las agentes en dichas instalaciones sin termo y con duchas frías.

El BOE ha publicado este martes una resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que concede subvenciones a 446 entidades de protección animal. En total, 1.995.880 euros, repartidos en cuantías de casi 8.000 euros, 5.000, 4.000 y 3.000, destinados a una línea de actuación con animales abandonados y a otra de colonias felinas.

Entre las asociaciones beneficiarias se encuentran, por ejemplo, la Asociación salva un gatito, la fundación El hogar animal Sanctuary, SOS Hocicos, el Santuario Winston de ayuda a caballos maltratados y/o abandonados, la asociación Refugio de burros El Madroñal, Soy tu voz en Valencia o la Asociación gaticos y perretes Mallorca.

Se habían postulado 840 entidades, pero 110 no han cumplido los requisitos exigidos y cinco renunciaron en la fase de trámite de audiencia. De las 730 solicitudes evaluadas, 279 no han sido subvencionadas «dada la limitación de crédito existente para atender a la totalidad de los proyectos». Así las cosas, se ha concedido a aquellos con mayor puntuación.

Mientras el Gobierno premia esta noble labor y en 2023 sacó la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, no está haciendo los deberes en su casa, ya que el Ministerio del Interior tiene a los perros antidroga de Jaén en perreras pequeñas, sin bebederos y llenas de moho, y los perros de rescate de la DANA malviven ahora en perreras que se caen a pedazos, como recientemente ha revelado este diario.

Una terrible situación de la que ha dado la voz de alarma la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, denunciando que estos agentes caninos viven «en unas condiciones pésimas» y exige que de una vez por todas se solucione de forma urgente. En 2015 salió una normativa y todas las unidades del servicio cinológico tienen que cumplir una serie de requisitos. Sin embargo, han transcurrido ya 11 años de ella y «no se cumple en estas perreras», según denuncia esta asociación.

Y se pregunta dónde están las asociaciones animalistas, tan calladas pese a las espeluznantes denuncias publicadas por OKDIARIO.

Los perros de Bailén

El caso de Jaén ha ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil de Bailén y ha provocado tendinitis a los canes por falta de espacio para moverse. Además, debido a la humedad, todos ellos han tenido hongos en las patas y uno de ellos también sufre de artrosis. Además, a las instalaciones «nunca les da el sol» y, en consecuencia, tampoco a los perros, dado que están situadas junto a un muro alto.

Ésta es la terrible historia de los perros policiales Hurcan, un pastor alemán macho de ocho años; Ocho, un labrador macho de cuatro años; Sonja, una pastor belga malinois hembra de tres años, y Zaida, una pastor alemán hembra de un año. El que además de hongos tiene artrosis es Hurcan.

Además, Sonya estuvo el año pasado tres meses con una tendinitis «por dar vueltas en la perrera, ya que prácticamente no tenía espacio para moverse». Posteriormente, se adaptó su perrera poniendo la puerta en otro sitio para que tuviera más libertad de movimiento.

La AUGC denuncia que las perreras de Bailén son «las peores» que ha visto y que todo aquel que las ve se echa las manos a la cabeza. Y destaca que «los compañeros del Seprona echan el cierre a perreras de cazadores en mejores condiciones que éstas».

La situación ha sido denunciada de forma interna en el cuartel por varios agentes exigiendo que se construyan unas perreras nuevas conforme a la normativa, pero la respuesta de los mandos siempre viene siendo que se le dará solución «el año que viene», y ya han pasado «tres años» desde la primera denuncia. Tras revelarse públicamente en OKDIARIO, provocó un terremoto dentro del Cuerpo e incluso represalias.

Los héroes de la DANA malviven ahora

El caso de los héroes caninos de la DANA está sucediendo en el Centro de adiestramiento de perros de la Guardia Civil, ubicado en El Pardo (Madrid) y afecta a un total de 200 perros policiales. Entre ellos también hay perros que luchan contra el narcotráfico y la corrupción, detectores de cadáveres sumergidos, de explosivos, acelerantes de fuego y armas detonadas, y perros de búsqueda de restos biológicos y de cebos envenenados.

La mayoría son labradores, pastores belgas malinois y pastores alemanes, seguidos de springer spaniel y perros de agua, y tienen un brillante historial por el que han sido reconocidos y distinguidos. Por ejemplo, también son los héroes caninos que localizaron el cuerpo sin vida de la joven Diana Quer; del pequeño Gabriel Cruz, El pescaíto; los que trabajaron en los incendios del pasado verano, resolviendo la autoría de algunos de ellos; así como recientemente en Cataluña contra la peste porcina.

Las perreras de El Pardo son pequeñas, tienen mucha humedad, el suelo destruido, las baldosas rotas, y los bebederos están llenos de moho. También hay perros con artritis, igualmente por la humedad, y con cortes producidos por las pletinas metálicas de refuerzo de las casetas. Como no hay comederos en la inmensa mayoría, se les echa el pienso en el suelo, el mismo en el que defecan y orinan. Y las que cuentan con bebederos es porque los han instalado los guías.

«Es una vergüenza que el cuerpo policial, que debe velar por que los animales se encuentren en condiciones dignas, no actúe contra esta situación. Por desgracia, si esta clase de situaciones no se hacen públicas, se va dejando pasar el tiempo sin ninguna solución», señala a OKDIARIO Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC.

«La Guardia Civil hace grandes actuaciones gracias a los perros del Servicio Cinológico, ¿qué menos que los animales tengan unas instalaciones dignas?», plantea indignado, avisando que de no solucionarse el problema, la AUGC estudiará otras vías legales como la denuncia contra la administración.

Así las cosas, reclama «menos gestos para la galería» y subraya que el mejor reconocimiento a estos héroes caninos por su labor sería darles un trato digno. A la AUGC no le sorprende el trato que el Gobierno da a los perros policiales, dado que también actúa así con los agentes, por ejemplo con instalaciones que se caen a pedazos, alojándolos en barracones con chinches o al obligarlos a patrullar en moto en plenas olas de calor alegando que se hidraten.