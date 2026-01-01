El Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego ha reducido en casi un 40% el gasto este año, pese a que las cifras de pobreza infantil en España son de las más altas de Europa. España es el segundo país de Europa con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de los menores de 17 años, con una tasa del 34,6%.

Pese a ello, y según los datos publicados por Hacienda, el gasto en juventud e infancia este año ha sido de apenas 83,2 millones de euros, muy lejos de los 133 millones de 2025. Es un 37,5% menos, pese a que la tasa de pobreza infantil es la mayor de Europa, excepto en Bulgaria. De hecho, Europa ha alzado la voz y ha recriminado al Gobierno de Pedro Sánchez estas cifras.

Además, las cifras de niños en riesgo de pobreza han aumentado desde que Sánchez está en el Gobierno. Así lo reflejaron los datos de Eurostat, organismo estadístico europeo: en 2018 la tasa era del 30,5% y a cierre de 2024 había subido hasta el 34,6%.

Peor aún, porque en estos años de Gobierno socialista otros países europeos han mejorado su posición y han adelantado a España, como por ejemplo Grecia y Rumanía.

La ministra Rego, que ha insistido estos días en que las políticas de juventud e infancia estén en el centro de todas las políticas públicas, ha gastado un 40% menos del presupuesto que tenía a su disposición este año, pese a que ese presupuesto es mayor que el 2024.

Según los datos de Hacienda, este año el Ministerio de Juventud e Infancia tenía a su disposición 310 millones de euros, un 32% más que el año 2024. Sin embargo, la ejecución de esos gastos es casi un 40% inferior a falta de completar el último mes del año.

El gasto del Ministerio de Juventud e Infancia es otra muestra del fracaso del Gobierno de Sánchez en la erradicación de la pobreza infantil. Aunque la medida estrella del Ejecutivo ha sido la del ingreso mínimo vital, una prestación nueva aprobada en el verano de 2020 y que la gestiona otro ministerio, el de Seguridad Social de Elma Saiz.

Pese a que el Gobierno presume cada mes de que el ingreso mínimo llega cada vez a más gente, y que en muchos hogares beneficiarios están integrados por menores, lo cierto es que las cifras de riesgo de pobreza e inclusión de la juventud no paran de crecer.

Y si el Gobierno socialista ha reducido en un 40% el gasto en juventud e infancia, lo mismo se puede decir del de Igualdad. El Ministerio de Igualdad ha reducido el gasto en 2025 en un 27% sobre 2024. Hasta diciembre de 2025 había gastado 283 millones. La igualdad es otra de las banderas de este Ejecutivo, ahora golpeada por los casos de acoso en Moncloa, pero a tenor de las cifras de inversión ejecutada se trata de una mera intención.