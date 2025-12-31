Entradas para el concierto de Año Nuevo en Viena 2026: cuánto cuestan y cómo comprarlas

El Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena es un evento único que, año tras año, reúne a millones de espectadores en todo el mundo. Celebrado cada 1 de enero, marca el inicio del año con un espectáculo de música clásica que se transmite en directo a través de televisores y radios (en España lo vemos cada año a través de RTVE). Su prestigio no sólo radica en la calidad de la interpretación de la orquesta, sino también en la belleza y acústica de la Sala Dorada del Musikverein, considerada uno de los mejores auditorios del mundo.

Este concierto se ha convertido en un símbolo de elegancia y tradición, especialmente por su repertorio dedicado a las obras de la familia Strauss y otros compositores clásicos. Aunque muchos disfrutan del espectáculo desde la comodidad de sus hogares, vivirlo en directo en la ciudad de Viena es el sueño de cualquier amante de la música clásica. Sin embargo, este privilegio no es fácil de conseguir, tanto por la exclusividad de las entradas como por el proceso necesario para adquirirlas. ¿Cuánto cuesta asistir a este evento tan emblemático y cómo puedes conseguir una entrada? Si alguna vez has imaginado comenzar el año en el Musikverein, a continuación te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los precios y el proceso de compra para disfrutar en directo del Concierto de Año Nuevo de Viena.

Cuánto cuesta el concierto de año nuevo en viena

No hay un comienzo de año perfecto sin el Concierto de Año Nuevo de Viena. Todo el mundo lo recuerda, como uno de los espectáculos que no nos podemos perder cuando comienza el año. En España se puede seguir a través de TVE, que lo emite en directo todos los años, pero lo cierto es que vivirlo en vivo puede ser toda una experiencia, aunque seguro que el precio puede llegar a ser algo elevado. ¿Cual es el precio de la entrada para el concierto de año nuevo de Viena?.

La magia de Viena y el sueño de esta ciudad se encierran en la sala dorada del Musikverein , en las notas de las obras de Strauss para un concierto que interpreta el 1 de enero, la Filarmónica de Viena, de modo que no se trata de un concierto cualquiera aunque sorprende sabe que el precio de la entrada para el concierto año nuevo no es tan caro como cabría esperar. Aunque eso sí conseguir una de esas entradas no es tan sencillo.

Como decimos, podemos ver el concierto de Año Nuevo desde casa, pero si algún año quieres verlo en vivo y en directo has de saber que el concierto de fin/principio de año tiene 3 fechas posibles, todas con el mismo programa musical , siempre interpretado por la Orquesta Filarmónica de Viena. Y en el Musikverein.

La primera fecha es la vista previa del 30 de diciembre , seguida del concierto de Nochevieja el 31 de diciembre. El ciclo se cierra con el concierto del 1 de enero , el más popular y solicitado de todos.

Cómo comprar y conseguir entradas para el concierto de Año Nuevo 2026

Las entradas se pudieron comprar en el sitio web de la Filarmónica de Viena (aquí) entre el 1 y el 29 de febrero . Luego de entre todas las personas que se apuntan a conseguir una entrada, se sortean. Para 2027 hay que darse prisa y apuntarse en febrero de 2026.

En el mes de marzo , la cesión se notifica vía correo electrónico o en el área personal del sitio. Esto tanto si ganaste como si no. En caso de resultado positivo, se divulgan los métodos de pago.

El requisito previo para la reserva es el registro en el sitio. Para el concierto de Nochevieja se pueden solicitar un máximo de 2 entradas cada una, para el resto de fechas hasta un máximo de 4.

Precio entrada concierto año nuevo Viena

El precio de la entradas para el concierto de Año Nuevo en Viena varía según la fecha. Para el concierto propiamente del día de Año Nuevo está entre 35€ y 1.200€. El de Nochevieja cuesta entre 25€ y 860 €. Para la vista previa, entre 20 € y 495 €.

Al registrarse en el sitio, recibirás información oportuna sobre precios y lugares aún disponibles. No hay preferencia de orden de solicitud pero es recomendable registrarse lo antes posible para tener una alternativa más amplia.

Curiosidades del concierto de Año Nuevo en Viena

Este concierto tan especial se celebra desde 1939 en la víspera de Año Nuevo en el Wiener Musikverein o Musikverein de Viena. El programa, dividido en dos partes, está dedicado principalmente a las obras de la familia Strauss (Johann padre, Johann hijo, Josef y Eduard), interpretadas por la Filarmónica de Viena.

Tradicionalmente, termina con la interpretación de 3 piezas no programadas, dos de las cuales son fijas : una polca rápida (o galopp) seguida de An der schönen blauen Donau (El Danubio azul) de Johann Strauss jr, que termina con el Radetzky-Marsch (la marcha Radetzky) de Johann Strauss padre.

Entre las singularidades del concierto, está el que sea el único en el que se invita al público a participar aplaudiendo, precisamente durante esta última pieza, dirigida por el director. Además, siempre por tradición, a las primeras notas de El Danubio Azul, el público inicia un largo aplauso seguido de los saludos de los músicos y del director, en perfecto alemán.

El director en el concierto de Año Nuevo 2026

El 1 de enero de 2026, Yannick Nézet-Séguin dirigirá la 86.ª edición del Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. El evento se celebrará en la Sala Dorada del Musikverein e incluirá cinco obras que nunca se han interpretado en este recital, destacando la inclusión de piezas compuestas por músicas.