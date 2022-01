Son muy pocas las melodías que pueden llegar a estremecer a todo un público de exigentes oyentes. Sin embargo, la “Marcha Radetzky” es considerada como una de estas melodías. Junto a El Danubio Azul y al tema de Rainhard Fendrich titulado “I am from Austria”, esta marcha es considerada hasta la actualidad como uno de los himnos oficiales de Austria. Sin embargo, existe un pasado nazi que de alguna manera opaca la belleza de esta particular melodía. ¿Quieres saber estos datos tan curiosos?

La “Marcha Radetzky” y su pasado vinculado al nazismo

Desde el año 2020, la directiva de la Filarmónica de Viena decidió realizar ciertas modificaciones en las piezas habituales de esta melodía tan simbólica. Esta decisión fue tomada debido a que, según los propios directivos, era necesario renovar la pieza musical para darle alegría y felicidad al público, olvidando así cualquier mención, idea o propaganda vinculada al nazismo.

Antes del 2020, la presentación de la “Marcha Radetzky” en los conciertos de Fin de Año era firmada por el compositor Leopold Weninger, personaje vinculado muy directamente a la ideología Nazi. Cabe destacar que Weninger, además de ser un talentoso compositor, también fue miembro activo del partido de Adolf Hitler desde el año 1932. El compositor fue destacado durante la historia debido a sus espectaculares obras musicales vinculadas a la ideología nazi.

Con la idea de brindar un aire de renovación y esperanza, la Filarmónica de Viena ha decidido modificar las partituras de la “Marcha Radetzky”. En la actualidad, esta obra maestra intenta ser un símbolo de alegría, fe y esperanza para todos aquellos que la escuchen. Esta iniciativa busca por sobre todo dejar atrás un pasado oscuro y sombrío como lo fue el periodo de la historia vinculado a la Segunda Guerra Mundial.

El origen de la “Marcha Radetzky”

Esta melodía tan simbólica para el régimen austriaco fue escrita por Johann Strauss (padre), en el año 1848. Se trata de una pieza musical compuesta en honor al conde austriaco Joseph Wenzel Radetzky, quien gracias a sus victorias consiguió salvar el régimen militar austriaco en el Norte de Italia, durante la revolución de 1848.

Durante la Segunda Guerra Mundial y las décadas posteriores a este acontecimiento, la “Marcha Radetzky” fue muy vinculada a la ideología Nazi. Sin embargo, en estos últimos años se han realizado grandes esfuerzos para que este vínculo se desestime por completo. Apenas en el pasado año, la Filarmónica de Viena finalmente ha conseguido crear una nueva versión de esta maravillosa obra musical.

¿Has tenido la oportunidad de escuchar la nueva versión de la “Marcha Radetzky”? ¿Qué opinas del vínculo que une a esta particular pieza musical con la ideología nazista? Sin lugar a dudas, se trata de un tema de gran debate y reflexión.