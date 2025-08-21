Hallazgo histórico: encuentran el bumerán más antiguo del mundo y procede de este sorprendente animal

Un estudio revolucionario, publicado en la revista científica Plos One, ha sacudido el mundo de la arqueología y ampliado notablemente nuestra comprensión sobre las capacidades creativas y técnicas de los primeros Homo sapiens.

El hallazgo, realizado en una cueva europea, presenta una pieza arqueológica excepcional: un bumerán con más de 40.000 años de antigüedad, elaborado a partir del colmillo de un enorme mamífero prehistórico.

Así es el bumerán milenario en Europa, una innovación prehistórica en colmillo de mamut

Aunque el bumerán se asocia comúnmente con las culturas aborígenes australianas, este ejemplar hallado en la cueva de Oblazowa, al sur de Polonia, ofrece una mirada completamente distinta.

Según informa la agencia SINC, está datado entre 42.290 y 39.280 años de antigüedad y se trata del bumerán más antiguo descubierto hasta la fecha. Lo más sorprendente es el material con el que fue fabricado: marfil procedente del colmillo de un mamut, una elección que requiere una notable destreza técnica.

El equipo de la Universidad de Bolonia, responsable de la investigación, subraya que esta herramienta revela una combinación de funcionalidad y creatividad pocas veces vista en contextos arqueológicos tan antiguos.

El objeto mide 72 centímetros de longitud y presenta una curvatura pronunciada. Su superficie muestra señales de desgaste natural, así como modificaciones humanas intencionadas: alisado, pulido y modelado.

Estas marcas confirman su fabricación manual y refuerzan la hipótesis de que efectivamente se trata de un bumerán. En el mismo nivel arqueológico, los investigadores encontraron una falange distal de un pulgar humano, lo que sugiere una posible relación ritual o simbólica.

Este enclave arqueológico, caracterizado por herramientas y elementos simbólicos, es clave para entender el desarrollo tecnológico del Paleolítico Superior en Europa.

Homo sapiens y la creatividad en la fabricación de herramientas simbólicas como este bumerán

Más allá de su utilidad potencial en la caza, este bumerán paleolítico es una muestra palpable de la evolución cognitiva del Homo sapiens. Desde el inicio del periodo Auriñaciense, estos grupos humanos ya elaboraban objetos que combinaban función, estética y simbolismo.

El uso del colmillo de mamut como materia prima sugiere no sólo un acceso a recursos difíciles de trabajar, sino también una intención estética o ritual. Esta combinación de técnica y simbolismo indica una mentalidad avanzada que superaba las necesidades básicas de supervivencia.

Bumerán paleolítico: ¿fue una herramienta de caza o un objeto ritual?

Pruebas experimentales confirman que el bumerán era lanzable, aunque no contaba con capacidad de retorno. Por su singularidad, y dada la escasa presencia de otros artefactos en el mismo contexto, los investigadores proponen que pudo haber formado parte de un ritual chamánico.

Esta interpretación da cuenta de un universo simbólico complejo entre los primeros Homo sapiens, en el que algunos objetos poseían un valor trascendente más allá de la subsistencia diaria.

En definitiva, este bumerán de colmillo de mamut constituye un testimonio único de la creatividad, adaptabilidad y espiritualidad de los humanos prehistóricos.

Este tipo de hallazgos no sólo amplían el conocimiento científico, sino que también nos conectan con la profunda complejidad cultural y simbólica de nuestros orígenes más remotos como especie humana.