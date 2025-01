Hallazgo insólito: un antropólogo afirma que en una isla indonesia podrían vivir parientes del Homo Sapiens

Gregory Forth, un antropólogo australiano con décadas de experiencia en el estudio de las culturas indígenas de la isla de Flores, ha propuesto en su libro Between Ape and Human: An Anthropologist on the Trail of a Hidden Hominoid (Entre el mono y el hombre: un antropólogo tras la pista de un homínido oculto), una hipótesis que ha causado revuelo en la comunidad científica: la existencia actual de especímenes del Homo floresiensis.

Conocidos popularmente como «hobbits» debido a su baja estatura y cerebro pequeño, se creía que estos homínidos se habían extinguido hace aproximadamente 12.000 años. Sin embargo, Forth, basándose en relatos orales de los habitantes locales y sus propias investigaciones, sugiere que estos seres podrían seguir habitando las selvas de Indonesia.

La teoría del antropólogo sobre la existencia de parientes del Homo Sapiens en Indonesia

Los nativos de Flores hablan de una criatura llamada «ebu gogo», descrita como un ser pequeño y peludo que se alimenta de frutas y raíces. Forth argumenta que estas descripciones coinciden con las características físicas del Homo floresiensis.

El antropólogo afirma haber hablado con más de 30 testigos oculares que reportan avistamientos de estas criaturas. Según Forth, los relatos de estos testigos son consistentes con la idea de que los homínidos han sobrevivido en esta isla hasta el presente o hace muy poco.

Por otra parte, este especialista destaca que los relatos de los habitantes locales coinciden con las posibles adaptaciones que habría realizado este antepasado de los humanos. Los relatos indican que el «ebu gogo» es un buen escalador, lo cual sería una adaptación a los árboles de la selva de la isla de Flores.

Ésta es la importancia que tendría este descubrimiento de Gregory Forth

A pesar de que existen pruebas arqueológicas que parecen apoyar la teoría de la existencia del Homo floresiensis, como el hallazgo de piezas de cerámica de unos 1.000 años de antigüedad con similitudes con los utensilios de piedra de esta especie, la investigación de Forth es considerada controvertida y no ha sido aceptada por todos los científicos.

La idea de que una especie de homínido que se creía extinta pueda seguir existiendo en la actualidad es un concepto que desafía las ideas convencionales sobre la evolución humana.

No obstante, la existencia del Homo floresiensis podría tener implicaciones científicas importantes. Éstas son algunas de ellas:

Demostraría que una especie de homínido que se creía extinta podría seguir existiendo en la actualidad.

Proporcionaría información valiosa sobre la evolución humana y la adaptación de los homínidos a diferentes entornos.

Sería un descubrimiento cultural de suma importancia para los habitantes de Flores.

La isla de Flores es un territorio con una gran densidad de población y aunque no se descarta que haya zonas donde se pueda esconder una especie, esto no parece probable.

Sin embargo, Forth considera que las historias tradicionales de los habitantes pueden ser la clave para entender nuestro pasado. En su libro, Forth argumenta que los paleontólogos han pasado por alto el conocimiento indígena y los relatos sobre «hombres mono».

Además, sostiene que la zoología local de la población de Lio contiene historias sobre humanos que se transformaron en animales al adaptarse a nuevos entornos.

El antropólogo considera que se debe incorporar el conocimiento indígena a medida que se investiga la evolución de los homínidos. Aunque la fecha más temprana de la existencia del Homo floresiensis es hace 50.000 años, Forth afirma que los relatos de los habitantes, junto con otras evidencias, sugieren que esta especie podría haber sobrevivido hasta hace poco tiempo.