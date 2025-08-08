Hallazgo sin precedentes: descubren una ciudad perdida bizantina tras descifrar un mapa del siglo VI

El hallazgo de una ciudad bizantina olvidada durante siglos ha salido a la luz gracias a una investigación arqueológica internacional que ha sido publicada en la revista Gephyra.

Este descubrimiento, realizado en pleno desierto jordano, representa un avance significativo en el estudio del Imperio Bizantino y evidencia cómo documentos históricos, aparentemente simbólicos, pueden guiar con precisión a la ciencia moderna.

El punto de partida fue un antiguo mapa del siglo VI que, durante años, fue considerado más una obra artística que una herramienta geográfica confiable.

Sin embargo, el cruce entre tecnología, trabajo de campo y análisis riguroso ha permitido localizar con exactitud una ciudad cuya existencia parecía solo parte del pasado remoto.

Localizan una ciudad bizantina perdida gracias al mapa del siglo VI de Madaba

Durante generaciones, el nombre de esta urbe apareció únicamente en el célebre Mapa de Madaba, un mosaico bizantino del siglo VI conservado en una iglesia de la actual Jordania.

Este mapa, compuesto por más de dos millones de pequeñas teselas, es la representación cartográfica más antigua de Tierra Santa, y señala 157 localidades, muchas aún no identificadas.

Entre ellas destacaba un nombre enigmático: Tharais. La incógnita sobre su ubicación exacta motivó un proyecto de investigación que se extendió desde 2021 hasta 2024, combinando métodos arqueológicos clásicos con imágenes satelitales, cartografía comparada y exploraciones en terreno.

Los investigadores centraron sus esfuerzos en una zona al sureste del mar Muerto. Allí, tras múltiples campañas de excavación, emergieron evidencias materiales que confirmaban lo que el mapa había señalado hace más de mil años: los restos de Tharais.

Tharais, una ciudad bizantina descubierta con restos religiosos y económicos clave

Lo hallado en Tharais supera con creces las expectativas. No se trataba de una simple aldea rural, sino de un enclave con importancia religiosa y económica.

Se descubrieron los restos de una basílica cristiana con diseño típico del periodo bizantino, así como inscripciones funerarias en griego y latín que indican la existencia de una comunidad cristiana organizada y estable entre los siglos V y VII d.C.

Además, las excavaciones sacaron a la luz prensas de aceite, molinos y estructuras para el procesamiento de uvas. Estos elementos apuntan a una economía sólida basada en la producción agrícola y la autosuficiencia.

Los expertos sostienen que Tharais pudo haber sido un punto de parada para rutas comerciales, al estilo de los antiguos khans, que servían de albergue y centro de intercambio.

El Mapa de Madaba confirma la ubicación exacta de la ciudad perdida bizantina

Una de las revelaciones más impactantes fue la exacta correspondencia entre el mapa y las estructuras halladas. Las ubicaciones de puertas, torres y recintos coinciden sorprendentemente con la disposición reflejada en el mosaico de Madaba.

Esto refuerza su valor histórico y ofrece una herramienta para localizar otros sitios representados.

Protección urgente del patrimonio arqueológico tras hallar Tharais

Dado que el yacimiento se encuentra en una zona en crecimiento urbanístico, los arqueólogos han alertado sobre la urgencia de su conservación.

Este hallazgo no sólo enriquece el conocimiento histórico, sino que también subraya la importancia de proteger el patrimonio cultural antes de que desaparezca.