La sorpresa del siglo entre los arqueólogos españoles: descubren cómo los visigodos aprovechaban el agua

Los arqueólogos siguen sorprendiéndose por las estructuras de la antigüedad. Ahora, lo que ha llamado la atención ha sido la gestión de aguas que hacían los visigodos en España.

La investigación se ha centrado en el complejo aristocrático de Los Hitos, en Arisgotas, y ha probado que el aprovechamiento de los recursos hídricos fue clave en la ubicación, organización y desarrollo de este asentamiento, lo que desafía la idea de que sólo romanos e islámicos dominaron estas técnicas en la península ibérica.

El estudio ha sido difundido por la Agencia Sinc y desarrollado por el Instituto Geológico y Minero de España y la Universidad Pablo de Olavide. Pone el foco en un aspecto poco conocido del periodo visigodo: su avanzada gestión del agua.

La relación entre los yacimientos españoles visigodos y el agua

El complejo visigodo de Los Hitos se levantó en un entorno geológico especialmente favorable. La presencia de rocas carbonatadas, metamórficas, graníticas y depósitos detríticos cuaternarios proporcionó recursos pétreos para la construcción de edificios monumentales, algo fundamental en un enclave de carácter aristocrático.

Pero más allá de la piedra, el agua fue el elemento decisivo. La zona contaba con acuíferos locales someros que garantizaban un suministro estable y accesible.

Las excavaciones arqueológicas han documentado un pozo de captación de agua subterránea dentro del propio yacimiento, un hallazgo que confirma que el abastecimiento hídrico fue determinante a la hora de fijar a la población y consolidar el asentamiento a lo largo del tiempo.

Los visigodos usaban técnicas más avanzadas de lo que pensábamos

Los estudios hidrogeológicos realizados en las inmediaciones del yacimiento han identificado hasta tres acuíferos locales distintos, localizados en lehm granítico, calizas cámbricas y depósitos detríticos cuaternarios.

Estos sistemas estaban interconectados entre sí y presentaban niveles freáticos accesibles con la tecnología disponible en época visigoda.

El análisis hidroquímico de estas aguas revela que pertenecen a una facies bicarbonatada cálcica, con salinidad media o baja. Según los criterios actuales, se trata de aguas aptas para el consumo humano.

Es decir, refuerza la idea de que los habitantes de Los Hitos no sólo accedían al agua, sino que lo hacían con garantías de calidad suficientes para el abastecimiento diario.

Este conocimiento del medio físico permitió a la población explotar de forma eficiente los recursos naturales disponibles, integrando el sistema hídrico en la planificación del asentamiento y asegurando su viabilidad a largo plazo.

Los arqueólogos encuentran pruebas de cómo se protegían las aldeas en época visigoda

El estudio también abordó el riesgo de inundaciones procedentes de los arroyos cercanos. Mediante técnicas paleohidrológicas, los especialistas han analizado una estructura semicircular situada al sur del yacimiento, que podría corresponder a un dique o mota de contención.

La ausencia de depósitos claros de paleoinundaciones en su interior demostraría que esta infraestructura se levantó como medida preventiva frente a crecidas históricas, para proteger el área habitada.

Este dato sirve de prueba de una planificación consciente del territorio y a una gestión activa de los riesgos naturales. Además, el seguimiento arqueosismológico no ha detectado evidencias de daños provocados por terremotos, lo que descarta que el abandono o transformación del asentamiento se debiera a una catástrofe sísmica.

Todo ello refuerza el papel de las Ciencias de la Tierra en la interpretación arqueológica y subraya que la geología y el agua fueron factores decisivos en las decisiones humanas durante el periodo visigodo en la península ibérica.