Hallazgo insólito: un aficionado cree haber encontrado una pepita de oro y resulta que era algo más valioso

Un descubrimiento fortuito en Australia ha logrado captar la atención de la comunidad científica internacional y del público en general. Un hombre, entusiasta de la búsqueda de metales, pensó haber dado con una pepita de oro.

Sin embargo, lo que guardó durante años en su casa no era simplemente una piedra preciosa, sino algo mucho más excepcional: un meteorito con miles de millones de años de antigüedad y un valor incalculable para la ciencia.

El caso ha sido documentado en la revista Proceedings of the Royal Society of Victoria, donde se detallan las características, origen y relevancia científica del hallazgo.

El sorprendente descubrimiento en Maryborough que resultó ser un meteorito

En 2015, en el Parque Regional Maryborough, ubicado cerca de Melbourne y célebre por su vínculo con la fiebre del oro del siglo XIX, David Hole encontró una roca diferente a cualquier otra.

Su forma rugosa, su color rojizo y su inusual peso hicieron que creyera estar ante una gran pepita de oro, algo coherente con el contexto geográfico del lugar.

Convencido de su hallazgo, intentó abrir la roca empleando sierras, taladros, ácidos e incluso un mazo, pero ninguno de estos métodos logró fracturarla. La resistencia del objeto alimentó el misterio y, con el tiempo, aumentó su curiosidad.

Años más tarde, decidió llevarla al Museo de Melbourne, donde comenzó el verdadero descubrimiento. Dermot Henry, geólogo especializado en meteoritos, examinó la roca y notó que tenía una forma esculpida y hoyuelos en su superficie, lo que indicaba que había atravesado la atmósfera terrestre.

Aquello que parecía una simple piedra resultó ser un fragmento de origen extraterrestre.

Características del meteorito Maryborough

El análisis de un pequeño corte, realizado con una sierra de diamante, permitió determinar estas propiedades únicas de la roca:

Peso: alrededor de 17 kilogramos.

alrededor de 17 kilogramos. Antigüedad: unos 4.600 millones de años.

unos 4.600 millones de años. Composición: alta concentración de hierro, clasificado como una condrita ordinaria H5.

alta concentración de hierro, clasificado como una condrita ordinaria H5. Estructura: presencia de cóndrulos, pequeñas gotas cristalizadas de minerales metálicos.

Esta combinación de elementos confirmó que se trataba de un meteorito extremadamente raro.

Cómo se identificó el meteorito en el Museo de Melbourne

Al no poder abrir la roca por sus propios medios, Hole recurrió al Museo de Melbourne, donde Henry y su colega Bill Birch evaluaron el objeto. La densidad y dureza del material descartaban que fuera una roca terrestre común.

Fue nombrado «Maryborough» en honor a la localidad donde fue hallado. Según los expertos, podría haberse originado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, llegando a la Tierra hace entre 100 y 1.000 años, según estimaciones basadas en datación por carbono y registros históricos de caídas de meteoritos.

Por qué el meteorito Maryborough es muy valioso

Para los científicos, los meteoritos son cápsulas del tiempo que permiten estudiar el origen del sistema solar y, en ocasiones, el inicio de la vida. Dermot Henry afirma en declaraciones recogidas por Science Alert, que constituyen una «forma económica de exploración espacial», ya que contienen materiales primitivos que no se encuentran en la Tierra.

El meteorito Maryborough es especialmente valioso por su rareza: es uno de los 17 registrados en Victoria y uno de los más pesados. Mientras que ya se han encontrado miles de pepitas de oro en la región, objetos como éste son verdaderamente excepcionales.